Les Saoudiens virés par la Roma, l'OM reprend espoir

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Annoncés depuis plusieurs années à l'OM, les Saoudiens ambitionnent le rachat de l'AS Roma. La nouvelle s'est répandue depuis quelques jours. Cependant, le propriétaire américain de la Roma ne veut pas brader son club.

Après Newcastle, quel club européen va atterrir dans le giron du PIF (le Fonds d'Investissement Public d'Arabie Saoudite) ? De nombreux marseillais espèrent que ce soit l'OM. Cela fait plusieurs années que les rumeurs annoncent une vente du club à l'Arabie Saoudite. Il faut dire que Frank McCourt perd beaucoup d'argent depuis son arrivée alors que l'armoire à trophées ne s'est pas remplie. L'OM serait un club très intéressant à développer mais les Saoudiens ont aussi des vues sur l'Italie. Ils convoitent l'AS Roma et les indices tendent à prouver que les Giallorossi ont une longueur d'avance sur les Phocéens.

La Roma est trop gourmande avec les Saoudiens

Le royaume s'affiche déjà sur le maillot romain avec le sponsor Riyadh Season qui promeut le festival organisé actuellement en Arabie Saoudite. Surtout, le journal italien La Repubblica a révélé que le PIF avait envoyé une délégation à Rome pour proposer une offre de rachat autour de 900 millions d'euros. Les discussions ont débuté dernièrement mais rien n'a encore abouti. Heureusement pour l'OM, il semble que le propriétaire de la Roma Dan Friedkin compliquent les choses. L'Américain est très exigeant concernant le montant de la vente de l'AS Roma.

« Les Friedkin veulent un certain montant, et apparemment personne ne s'en est approché », indique un journaliste du média italien TeleRadioStereo. L'enthousiasme marseillais devra quand même être mesuré. En effet, les conditions restent favorables pour un rachat de la Roma puisque José Mourinho et son important salaire ont été virés alors que le club mise plus sur les jeunes joueurs sous la houlette de De Rossi. En plus, la Roma doit prochainement déménager dans un stade flambant neuf. De quoi faire table rase du passé pour mieux se vendre. Si tel est le cas, Frank McCourt a intérêt à vite se montrer plus généreux avec les Saoudiens que son compatriote Dan Friedkin.