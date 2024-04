Les Saoudiens à l'OM, ça tourne au cauchemar

Dans : OM.

Mardi soir, Jérôme Rothen en a remis une couche sur le manque d'investissement de Frank McCourt à l'OM. Pour l'animateur de RMC, les Saoudiens doivent racheter le club au plus vite. Une analyse qui énerve Eric Di Meco.

Tombé provisoirement à la 9e place de Ligue 1, l'OM est parti pour vivre une saison catastrophique surtout au vu des ambitions de Pablo Longoria l'été dernier. Les Phocéens visaient une qualification en Ligue des champions, un doux rêve vu l'équipe alignée cette saison par les différents entraîneurs du club olympien. Marseille est pratiquement à sa place en Ligue 1, ce qui agace une bonne partie des supporters phocéens. Il faut du changement à l'OM et vite. Une analyse partagée lundi par Jérôme Rothen. Dans son émission sur RMC, l'ancien parisien a visé prioritairement Frank McCourt. Rothen accuse l'Américain de ne pas assez investir dans le club marseillais, surtout au vu de son immense fortune personnelle.

Jérôme Rothen a demandé une vente du club et implicitement l'arrivée des Saoudiens. 24 heures plus tard, Eric Di Meco a recadré l'animateur de Rothen s'enflamme sur RMC. Pour lui, annoncer l'arrivée des Saoudiens en 2024 n'est plus crédible. « A travers Jérôme, ça me donne l’occasion de fustiger ceux qui nous expliquent : « Il faut vendre l’OM ! Il faut vendre l’OM ! ». Oui, bien sûr. S’il y a l’Arabie Saoudite ou les Emirats qui viennent. Moi le premier, je les accueille, je vais les chercher à l’aéroport pour qu'ils ne se perdent pas. Sauf que vous croyez vendre du rêve alors que vous vendez des cauchemars en réalité. Parce que des pays capables d’acheter des clubs, il n’y en a pas tant que cela et si cela devait être le cas, ça aurait déjà été fait parce que l’OM a déjà été dans des positions un peu plus reluisantes qu’en ce moment », a t-il indiqué tout d'abord.

Ensuite, sur le fond, Di Meco pense que l'OM n'a pas besoin d'être vendu pour avoir des moyens et performer. « Et quand on regarde un peu ce qu’il se passe en général dans le football français, les investisseurs qui sont venus c’est pas que des réussites. Je mets de côté le Qatar. […] L’OM a la deuxième masse salariale de Ligue 1, loin devant la troisième. Le problème c’est que l’OM a déjà de l’argent ! Moi le premier, je réclame que l’actionnaire (McCourt) soit plus présent sur place. Mais, tu en connais des actionnaires capables de te faire deuxième budget, de te donner une masse salariale aussi importante ? C’est peut-être pas là que ça pèche. Ineos à Nice, Bordeaux, Lille et même Lyon c’est pas simple. […] Quand McCourt est arrivé, on était content. Il a mis des sous d’entrée et puis je le répète il y a moyen avec ce qu’il a fait cet homme de faire mieux que cette saison », analyse t-il. De quoi mettre la pression sur Pablo Longoria, omnipotent à l'OM mais incapable de qualifier le club en C1 pour la deuxième année d'affilée.