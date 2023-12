Les fans de l'OM furieux après les interdictions de déplacement

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Alors que les graves incidents se multiplient chez les supporters de Ligue 1, la LFP et l'Etat serrent la vis concernant les déplacements. A Marseille, la réponse des ultras a été immédiate.

Jusqu'au 18 décembre prochain, les déplacements de supporters seront interdits pour les matchs à risques en Ligue 1. Beaucoup de matchs sont visés et c'est notamment le cas de Lorient-OM, prévu ce dimanche. De quoi provoquer la colère des supporters marseillais, laquelle a donné lieu à des banderoles claires en marge d'OM-OL ce mercredi. « Lorient-OM classé à risques…qu’est-ce qui est le plus dangereux ?…votre politique ou ce match ? », « Interdits de se déplacer dans le pays des « libertés ». Aujourd’hui plus que jamais : liberté pour les ultras », pouvait-on lire dans le virage Nord du stade Vélodrome. Une manière de montrer que la fracture entre les supporters et les instances redevenait ouverte.