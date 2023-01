Le futur Pedri à l’OM, Longoria ne blague pas

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Selon la presse espagnole, l’OM est très intéressé par Alberto Moleiro, qui évolue à Las Palmas en deuxième division.

Après avoir recruté Ruslan Malinovskyi pour 10 millions d’euros en provenance de l’Atalanta Bergame, Pablo Longoria aimerait offrir à Igor Tudor un second joueur lors de ce mercato hivernal. Il a longtemps été question du recrutement d’un avant-centre mais visiblement, c’est un second milieu offensif qui pourrait rejoindre l’Olympique de Marseille au mois de janvier. Ces dernières heures, un nom circule avec insistance, celui d’Alberto Moleiro, jeune pépite espagnole de 19 ans évoluant à Las Palmas en seconde division. Totalement méconnu en France, ce joueur n’est pas inconnu des grands clubs européens puisque selon la presse espagnole, Liverpool surveille également Alberto Moleiro, dont le talent n’a pas été détecté que par Pablo Longoria. La cote très élevée du meneur de jeu de Las Palmas n’est pas surprenante selon François Miguel, spécialiste du football espagnol et journaliste pour Furia Liga.

Alberto Moleiro, un futur Pedri dans le viseur de l'OM

« Lui, c'est un vrai crack » affirme le spécialiste du football espagnol, interrogé par Le Phocéen, avant de poursuivre. « C'est vraiment dans la veine de Pedri. La comparaison n'est pas usurpée, même s'il est un peu plus offensif. Mais c'est la même technique, la même qualité de passe. On peut même dire que c'est culturel chez les joueurs formés aux Canaries. D'ailleurs, il est très suivi par le Barça, car il a vraiment le profil, et si l'OM veut le faire signer, il faudra se montrer très convaincant » a lancé le journaliste, pour qui l’Olympique de Marseille s’est mis sur les traces d’un joueur au talent comparable à Pedri, le crack de la sélection espagnole et du FC Barcelone. On comprend mieux pourquoi Liverpool mais également Aston Villa ou encore le Real Madrid surveillent avec la plus grande attention les prestations d’Alberto Moleiro. Reste maintenant à voir si Pablo Longoria trouvera les arguments pour convaincre le joueur de rejoindre l’OM. Il faudra aussi s’entendre avec Las Palmas, ce qui n’est pas chose aisée car le club de D2 aimerait au moins garder son meilleur joueur jusqu’à la fin de la saison.