La Vente OM est une fake-news, il apporte la preuve

Par Corentin Facy

Il y a quelques mois, Mohamed Ajroudi a tenté un énorme forcing dans la presse afin de convaincre Frank McCourt de lui céder l’OM.

Mourad Boudjellal était associé à Mohamed Ajroudi dans ce projet de rachat. Un forcing énorme a été fait de la part des deux hommes dans la presse afin de forcer la main à Frank McCourt, lequel n’était toutefois pas vendeur. Et au final, c’est bien le propriétaire de l'Olympique de Marseille qui a eu le dernier mot en repoussant les approches d’Ajroudi et de Boudjellal. Avec un peu de recul, celui qui est maintenant le président du club d’Hyères regrette cet épisode. Selon lui, Mohamed Ajroudi avait bel et bien l’argent pour racheter l’Olympique de Marseille. Mais l’ancien associé de Mourad Boudjellal était également un beau menteur puisqu’il prétendait être en relation directe avec Frank McCourt afin de négocier le rachat de l’OM. Ce qui n’a évidemment jamais été le cas.

Le mensonge d'Ajroudi à Boudjellal

Joyeux anniversaire à Frank McCourt 🔵⚪️ pic.twitter.com/Fr5GOaG361 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 14, 2019

« Moi je ne voulais rien reprendre du tout parce que je n'en avais pas les moyens. C'est du passé. C'est une histoire que je regrette, je n'aurais pas dû me laisser embarquer là-dedans. Mais comme je dis, même Picasso faisait des brouillons. C'est mon brouillon à moi oui, je regrette. Ajroudi ce n'est pas Kachkar parce qu'il a de l'argent, il avait fait un montage (financier). Mais on m'a menti : il me disait qu'il était en relation avec McCourt, il me faisait des comptes rendus qui étaient faux... Si j'avais su tout, ça je n'aurais pas ouvert le début de ma gueule. Je ne me serais rien permis. Mais j'ai pu me rendre compte que l'OM n'est pas simple à gérer. Et quelque part je me dis que ça a bougé et que ça va bien aujourd'hui ! Est-ce que cette histoire n'a pas un peu contribué à faire prendre conscience à McCourt du potentiel qu'il avait entre les mains ? Je ne sais pas » a lancé Mourad Boudjellal dans les colonnes de La Provence. On peut désormais le dire, il est certainement beaucoup plus rassurant pour les supporters de l’OM que le club soit toujours la propriété de Frank McCourt, plutôt que de Mohamed Ajroudi. Et il n'est pas certain que la stabilité actuelle du club provençal soit liée à la fausse rumeur de rachat scandée dans la presse par Mourad Boudjellal.