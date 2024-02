La Provence crache sur le salaire des joueurs de l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM est au bord de l’implosion après le match nul contre le Shaktar Donetsk et la défaite en supériorité numérique face à Brest et si Gennaro Gattuso a pris cher ces dernières heures, les joueurs ne sont pas non plus épargnés.

Gennaro Gattuso avait très certainement sa part de responsabilités dans les très mauvais résultats de l’Olympique de Marseille depuis le début de l’année 2024. L’entraîneur italien a d’ailleurs -logiquement- été démis de ses fonctions lundi après la défaite en supériorité numérique dans le temps additionnel sur la pelouse du Stade Brestois (1-0). L’ancien milieu défensif de l’AC Milan laissera un très mauvais souvenir à Marseille, où il n’aura jamais réussi à imposer sa patte et à transmettre sa légendaire grinta au vestiaire marseillais. Gennaro Gattuso ne peut toutefois pas être le seul responsable d’un tel fiasco. Pablo Longoria a également pris pour son grade au cours des dernières heures, mais quid des joueurs ? Dans un billet d’humeur, La Provence a tiré à balles réelles sur les joueurs de l’Olympique de Marseille, « surpayés et surcotés » selon le quotidien local.

« Que va trouver le septuagénaire (Gasset) à La Commanderie ? Un président qui pourrait être son fils, usé et dépassé par une situation qu’il ne maîtrise absolument plus. Un directeur général qui, dans la tempête, fait la pluie et le beau temps (…) Un vestiaire fracturé, composé d’éléments surcotés et surpayés. Un effectif au talent très limité, voire inexistant, mal préparé physiquement et collectivement. Un propriétaire désespérément absent. Des salariés aussi inquiets que fatigués, ayant mal à leur OM (…) En somme, une institution, pourtant légendaire, à la dérive » écrit La Provence. Le quotidien marseillais n’oublie pas pour conclure d’humilier ceux qui croient toujours en une possible vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt à l’Arabie Saoudite d’ici quelques temps. « On allait oublier : au milieu de tout cela, il découvrira aussi une frange d’illuminés croyant que l’Arabie saoudite a racheté le club en 2021 et le gère, depuis, en sous-marin. C’est l’histoire d’un grand foutoir ». La question est maintenant de voir si au milieu de ce que La Provence appelle un « sketch qui ne fait rire personne », Jean-Louis Gasset parviendra à redresser la barre dans les trois mois à venir.