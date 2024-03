La prochaine grosse vente de l'OM déjà connue ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très critiqué ces dernières années, Leonardo Balerdi réalise une superbe saison à l’OM, malgré un contexte difficile et plusieurs changements d’entraîneur. Son possible départ devrait rapporter gros à Marseille.

Malgré les changements d’entraîneurs et les résultats irréguliers de l’Olympique de Marseille cette saison, certains joueurs échappent aux critiques. C’est le cas du meilleur buteur Pierre-Emerick Aubameyang ou encore du roc défensif Chancel Mbemba. Mais au contraire des autres saisons, Leonardo Balerdi fait également l’unanimité. Très critiqué ces dernières années et souvent à juste titre en raison de boulettes à répétition et d’un niveau globalement décevant, l’international argentin évolue à son meilleur niveau depuis plusieurs mois.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Balerdi ⚡️🇦🇷 (@leobalerdi5)

Taulier de l’équipe peu importe l’entraîneur, il fait aujourd’hui partie des cadres et ses performances sont saluées par l’ensemble des supporters et des observateurs. Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2026, l’ancien défenseur du Borussia Dortmund est sans conteste la valeur marchande la plus élevée au sein du club marseillais et Pablo Longoria pourrait en profiter pour réaliser une vente XXL lors du prochain mercato estival.

Balerdi, la grosse vente de Longoria cet été ?

« Forcément, ses performances attirent l'attention des plus grands clubs européens. C'était déjà le cas la saison passée sous les ordres d'Igor Tudor. L'Ajax Amsterdam avait tenté de recruter le défenseur de l'OM (…) Sa situation sera au centre de toutes les discussions, tout comme celle de nombreux de ses coéquipiers. S'il ne venait pas à être prolongé par sa direction dans les prochains mois, son avenir dans la cité phocéenne pourrait s'écrire ailleurs. Le risque de le conserver une saison supplémentaire augmenterait la possibilité de le voir partir librement dans deux ans » indique Le Phocéen dans un édito. Ces derniers mois, l’Atlético de Madrid a également manifesté son intérêt pour le défenseur argentin de l’Olympique de Marseille, qui aura des offres l’été prochain. La question est maintenant de savoir si Pablo Longoria sautera sur l’occasion pour réaliser une grosse vente, ou si le président olympien sera tenté de conserver l’un de ses cadres une saison de plus.