La France aime Jonathan Clauss, merci qui ‍?

Non convoqué pour la Coupe du monde 2022, Jonathan Clauss avait mal vécu la décision de Didier Deschamps. Quelques mois plus tard, le latéral droit de l’Olympique de Marseille a regagné les faveurs du sélectionneur des Bleus, notamment grâce au travail de l’ancien entraîneur marseillais Igor Tudor.

Même s’il faut relativiser la démonstration face à Gibraltar (14-0), certains joueurs ont quand même marqué des points pendant le dernier rassemblement des Bleus. En concurrence avec le Parisien Ousmane Dembélé, l’ailier du Bayern Munich Kingsley Coman a sans doute marqué des points. Tout comme son complice Jonathan Clauss.

Le latéral droit de l’Olympique de Marseille donne entière satisfaction depuis son retour en équipe de France. Didier Deschamps attend peut-être de le tester contre un adversaire plus coriace. En tout cas, le Marseillais amène un réel apport offensif. Preuve que l’ancien Lensois a définitivement digéré sa non-convocation pour le Mondial 2022, lorsque le sélectionneur tricolore avait finalement privilégié les profils plus défensifs de Jules Koundé et de Benjamin Pavard.

Tudor n'a pas lâché Clauss

« Sur le moment, il a été très marqué, a confirmé un proche de Jonathan Clauss au quotidien Le Parisien. Il était en pleurs au téléphone, sans voix car il avait consenti énormément d’efforts pour figurer dans cette liste. » Cette déception avait affecté sa deuxième partie de saison, durant laquelle son ancien entraîneur à l’OM Igor Tudor l’avait poussé à relever la tête.

« Igor Tudor était souvent derrière lui à l’entraînement et le secouait régulièrement, a confié le membre de l’entourage du latéral droit. Il estimait que Jonathan avait les capacités pour aller encore plus haut mais il a sans doute aussi sous-estimé sa déception de ne pas être au Mondial. La saison passée n’a pas été facile pour lui mais aujourd’hui, il reconnaît avoir beaucoup appris sous Igor. » Jonathan Clauss fait partie des meilleurs Olympiens cette saison, et le Croate n’y est pas étranger.