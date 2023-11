La DNCG s’attaque à l’OM, les sanctions tombent

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La DNCG a réexaminé la situation financière du club marseillais, et la nouvelle version présentée du budget n’a visiblement pas totalement convaincu le gendarme financier du football français.

Alors que l’OL attend de connaitre son verdict pour pouvoir recruter, l'OM ne pourra pas faire ce que bon lui semble cet hiver. L’instance financière a annoncé la sanction après avoir étudié les comptes du club provençal, qui peut faire appel de cette décision après en avoir reçu la notification. Pour l’OM, ce sera donc un « encadrement de la masse salariale au budget révisé présenté par le club », a fait savoir la DNCG. La révision du budget s'explique aussi par l'élimination en tour préliminaire de la Ligue des Champions, qui n'était pas prévue et a causé un manque à gagner de près de 20 millions d'euros, même si les apports financiers d'une telle compétition peuvent être encore bien supérieurs en cas de bon parcours.

Concrètement, cela veut dire qu’il pourra y avoir des transactions cet hiver, mais qu’un équilibre devra être trouvé entre les arrivées et les départs. Une véritable pierre dans la chaussure de Pablo Longoria, qui apprécie de pouvoir investir comme bon lui semble et a déjà fait savoir que le mercato d’hiver était un passage important à ses yeux. Surtout quand on connait la situation sportive de l’OM. Mais la donne financière est également pesante, alors que Frank McCourt avait fait quelques exceptions ces derniers mois à sa promesse de ne plus combler le déficit à chaque saison. De plus, les résultats actuels ne présagent rien de bon, et la possibilité d'une saison sans Coupe d'Europe est désormais bien réelle pour l'OM, qui doit se maintenir dans le train de vie actuel, et non plus le faire grandir encore.