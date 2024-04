L'OM très nul contre les forts, la violente attaque

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après une série de victoires contre de modestes adversaires (Nantes, Clermont, Montpellier), l’OM est redescendu de son nuage en s’inclinant face à Rennes puis le PSG.

Malgré la nomination de Jean-Louis Gasset en pompier de services, l’Olympique de Marseille n’est pas guéri. Le technicien français de 70 ans a obtenu d’excellents résultats pour ses débuts sur le banc phocéen avec des victoires contre Nantes, Clermont ou encore Montpellier en Ligue 1 ainsi qu’une qualification en quart de finale de l’Europa League, acquise en éliminant Villarreal. Toutefois, les deux derniers matchs de l’OM en championnat montrent que Marseille est encore malade. Battus à Rennes puis au Vélodrome contre le Paris Saint-Germain, les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang sont forts avec les faibles et faibles avec les forts selon Nabil Djellit. Sur son compte X, le journaliste de France Football a dressé un constat sévère mais réaliste sur la saison et sur le niveau réel de l’OM. En revanche, celui qui intervient régulièrement sur la Chaîne L’Equipe estime que Marseille n’a pas été aidé par l’arbitrage lors du Classique contre le PSG dimanche soir (0-2).

« Se faire battre à 10 vs 11 à domicile, c’est plus que gênant pour l’OM. Ça en dit un peu plus de ce qu’est devenu ce club en L1. Il reste le spectacle en tribunes. C’est tout. On va la faire direct, dès qu’il a des équipes de haut de tableau, n’y a plus personne. Gasset a réanimé l’OM contre des ambulances. Vs Rennes, l’OM a été éteint. Pire VS PSG à 10, c’est l’humiliation à domicile. Gasset n’est pas un magicien. L’OM peut oublier la C1 » a lancé Nabil Djellit, très critique à l’égard de Marseille avant d’évoquer l’arbitrage de Benoit Bastien et notamment le but refusé à Jordan Veretout à un quart d’heure de la fin, alors que le score était seulement de 1-0. « Le but de l’OM est valable. Question de bon sens. Jamais Donnarumma arrête le but » a estimé le journaliste, pas tendre avec Marseille mais qui estime par ailleurs que l’équipe de Jean-Louis Gasset n’a pas été aidée par l’arbitrage. Sur ce dernier point, les supporters olympiens ne pourront que donner raison à Nabil Djellit.