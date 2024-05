L’OM repart en guerre contre Clauss

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après l’épisode du mercato hivernal, Jonathan Clauss sera de nouveau poussé vers la sortie cet été. Le latéral droit de l’Olympique de Marseille arrive à un an de la fin de son contrat. Et contrairement à ce qu’avait indiqué le président Pablo Longoria, aucune discussion n’a été entamée en vue d’une prolongation.

L’Olympique de Marseille prépare un mercato animé. Déçue des résultats et de l’état d’esprit cette saison, la direction olympienne envisage un sérieux coup de balai dans l’effectif. Seront concernés les joueurs jugés incompatibles avec les ambitions du club phocéen, mais aussi ceux dont la situation contractuelle pose problème. On pense principalement à Jonathan Clauss qui pourrait revivre le scénario connu en janvier. Alors qu’il n’était pas forcément le Marseillais le plus décevant sur le terrain, le latéral droit avait été victime d’un véritable acharnement de ses dirigeants.

L'OM n'en a pas fini avec Clauss

Tour à tour, le président Pablo Longoria et son conseiller sportif Medhi Benatia avaient critiqué la mentalité de l’international français, accusé de se ménager au moindre pépin physique. En réalité, cette communication offensive servait à pousser Jonathan Clauss vers la sortie étant donné que son contrat expire l’année prochaine. Pablo Longoria avait d’ailleurs évoqué des discussions à venir pour une prolongation. Mais quelques mois plus tard, La Provence confirme qu’aucune négociation n’a été entamée avec l’ancien joueur du Racing Club de Lens.

🫶 L’immense joie de Jonathan Clauss qui va disputer son premier Euro en Bleu. (@SaberDesfa) pic.twitter.com/AIRvrNb0YT — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 19, 2024

Apparemment, l’Olympique de Marseille, peu convaincu par les performances mitigées de son latéral droit, n’envisage plus de le prolonger. Ce qui implique que Pablo Longoria tentera de le transférer pendant le mercato estival. On sait à quel point le président marseillais se méfie des joueurs qui se rapprochent d’un départ libre. Autant dire que Jonathan Clauss sera de nouveau traité comme un indésirable. Lui qui intéresserait plusieurs clubs du top 5 européen dont on ignore l'identité.