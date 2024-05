L'OM ou l'Arabie Saoudite, Aubameyang a choisi

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison exceptionnelle avec 30 buts toutes compétitions confondues, Pierre-Emerick Aubameyang attire la convoitise de l’Arabie Saoudite. Mais l’attaquant gabonais souhaite rester à l’OM.

Deux attaquants de Ligue 1 ont une cote d’enfer en Arabie Saoudite. Comme révélé par le journal L’Equipe dans son édition du jour, Al-Shabab fait les yeux doux à Alexandre Lacazette mais également à Pierre-Emerick Aubameyang. Il faut dire que les buteurs respectifs de l’OL et de l’OM ont réalisé une nouvelle saison pleine en empilant les buts et que leur profil de joueur en fin de carrière plait beaucoup à la Saudi Pro League, en quête de gros noms. En ce qui concerne Lacazette, son avenir est encore incertain alors que son contrat avec Lyon expire en juin 2025.

Aubameyang de son côté aurait pu se laisser séduire par un dernier gros contrat en Arabie Saoudite, d’autant que l’OM ne disputera aucune coupe d’Europe la saison prochaine. Mais contre toute attente, l’ex-buteur de Saint-Etienne, Barcelone ou encore Arsenal a pris la décision de rester à l’Olympique de Marseille. A en croire les informations révélées par Foot Mercato, sa volonté est de poursuivre dans la cité phocéenne, où il est sous contrat jusqu’en juin 2026. Le média ajoute que cela fait plus de quatre ans que les clubs saoudiens tournent autour de Pierre-Emerick Aubameyang et que les intérêts de la Saudi Pro League ne sont donc pas nouveaux pour le buteur marseillais.

Aubameyang veut rester à l'OM

Mais son souhait est bel et bien de rester à l’OM, où il est adoré par le public sans oublier que son contrat est très juteux avec un salaire supérieur à 600.000 euros par mois pour encore deux saisons. De plus, le projet sportif du club semble l’avoir séduit, avec la possibilité d’évoluer sous les ordres de coachs tels que Sergio Conceiçao ou Franck Haise la saison prochaine. En conservant Aubameyang, l’OM réalise déjà son premier très gros coup de l’été, et cela relève presque du miracle après la saison catastrophique du club phocéen en Ligue 1. Reste maintenant à savoir qui accompagnera le buteur gabonais sur le front de l'attaque marseillaise la saison prochaine. Mehdi Benatia et Pablo Longoria seront attendus au tournant pour de nouveaux miracles.