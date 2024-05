L'OM non européen, une question de malchance avant tout ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

On dit souvent que l'arbitrage s'équilibre sur une saison mais qu'en est-il de la réussite avec les montants ? Une étude est sortie sur le sujet concernant la Ligue 1 et elle montre que l'OM et Lorient sont les équipes les plus défavorisées dans ce domaine.

Mercato raté, joueurs défaillants mentalement et techniquement : les observateurs tentent d'expliquer la saison ratée de l'OM depuis dimanche soir. Comment le club à la deuxième masse salariale de France peut-il ne pas être européen et finir seulement 8e ? Si l'incompétence au sein du club phocéen est logiquement soulignée, on peut aussi parler d'une certaine malchance. L'OM a connu beaucoup de blessés en cette fin de saison et le scénario de la dernière journée a été cruel. Un penalty transformé par Strasbourg aurait pu offrir la 7e place et la C4 à Marseille au détriment de l'OL par exemple.

L'OM a trop souvent touché du bois

Au-delà de cette extrapolation, la malchance marseillaise est bien existante dans les chiffres. Le site StatsOMP a tenté une expérience : comptabiliser les montants touchés et subis par chaque club de Ligue 1 et les convertir en buts marqués à chaque fois. Il a ensuite transformé le résultat de tous les matchs avec cette donnée. L'OM est le club qui a le plus touché les montants cette saison, 17 fois en 34 matchs. Dans le nouveau classement engendré par le calcul, l'OM fait un bond en avant.

En effet, le club olympien aurait gagné 3 places au classement, finissant 5e de Ligue 1. L'OM aurait été devancé par le quatuor de cette saison : PSG - Monaco - Lille devant Brest. L'autre enseignement concerne Lorient qui a frappé 9 fois les montants. Les Merlus auraient fini 14es si les montants comptaient pour des buts, gagnant ainsi 3 places comme l'OM. A contrario, Le Havre peut s'estimer heureux avec les montants, étant classé 17e avec ce nouveau classement et donc relégué. Dans la course à l'Europe, c'est Lyon qui a été le plus favorisé par la chance. Les Lyonnais sont ici classés 9es, 3 places en-dessous de leur classement réel. Ils ont frappé 7 fois les montants et ont subi 12 tirs sur leurs propres montants. Pas de quoi consoler les supporters de l'OM mais cela montre bien que la réalité n'est pas aussi mauvaise que prévue sur le terrain.