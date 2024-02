L'OM ne lui donne pas sa chance, ce consultant enrage

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

S'imposer au sein de l'équipe première de l'Olympique de Marseille pour un joueur issu du centre de formation est parfois très compliqué. C'est le cas du jeune gardien Simon Ngapandouetnbu, qui mériterait de jouer pour cet ancien membre du staff technique marseillais.

Simon Ngapandouetnbu évolue à l'OM depuis 2019. Le jeune portier a souvent été appelé dans le groupe professionnel, sans pour autant connaître une apparition officielle avec le club de la cité phocéenne. S'il a l'habitude de s'entraîner avec les joueurs, le franco-camerounais reste avec l'équipe réserve, en National 3. Pour Laurent Spinosi, Marseille fait une grosse erreur avec Simon Ngapandouetnbu qui selon lui, mérite d'avoir du temps de jeu. L'ancien entraîneur des gardiens à l'OM s'est exprimé sur le cas du jeune joueur de 20 ans à l'occasion d'une interview avec le site Football Club de Marseille. Laurent Spinosi regrette le manque de considération envers l'un des joueurs les plus prometteurs de l'histoire du centre de formation de l'OM.

L'OM écarte un talent brut, il s'insurge

😧🇨🇲« Je n’avais jamais vu ça », Laurent Spinosi nous raconte la première fois qu’il a vu Simon Ngapandouetnbu au centre de formation ! #OM pic.twitter.com/FbswWxzUYa — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 29, 2024

« Ce minot, à 15 ans, il est en pré-formation et il est appelé avec la réserve. Je n'avais jamais vu ça. À bout portant, les mecs ils ne marquaient pas. Et pourtant j'ai vu Fabian (Barthez), Steve (Mandanda). Il faut l'envoyer au casse-pipe, le prêter. On sait qu'il a les qualités, pourquoi on ne le fait pas jouer ? Avançons avec ce petit, il faut prendre une décision, pour son bien et le club dans le futur » a affirmé l'ancien entraîneur des gardiens à l'OM qui milite pour que le club donne enfin sa chance à Simon Ngapandouetnbu, très performant à l'entraînement, mais qui ne parvient toujours pas à s'imposer en équipe première. Cette saison, c'est Pau Lopez qui occupe la place de titulaire dans les buts avec Ruben Blanco comme doublure. Ngapandouetnbu doit se contenter de la troisième place, lui qui arrive en fin de contrat en juin prochain et qui pourrait se laisser tenter par une opportunité ailleurs qu'à Marseille si sa situation ne change pas.