L'OM meilleure équipe de France, le PSG en panique

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a enchaîné contre Rennes une huitième victoire toutes compétitions confondues. Et désormais l'OM commence à faire peur à toute la Ligue 1 grâce à sa puissance.

Depuis sa défaite contre Tottenham en Ligue des champions, à l’automne 2022, l’OM est dans une incroyable forme, puisqu’en éliminant le Stade Rennais vendredi soir en Coupe de France, la formation d’Igor Tudor a enregistré une huitième victoire de rang toutes compétitions confondues, ce que le club phocéen avait déjà fait cinq fois seulement dans sa longue histoire. La forme est telle pour Mattéo Guendouzi et ses coéquipiers que subitement l’Olympique de Marseille redevient une énorme cylindrée de la Ligue 1 et peut commencer à donner des sueurs froides même au Paris Saint-Germain. Car l’OM n’a plus que cinq points de retard sur le PSG, lequel devra en plus venir au Vélodrome où toutes les équipes se font secouer. Alors forcément, cela commence à donner des idées.

L'OM est plus fort que le PSG actuellement

Pour Nabil Djellit, le club de Pablo Longoria a prouvé face à Rennes, qui venait de battre le PSG, qu’il n’avait pas à rougir de la comparaison avec Paris. « L’OM a marché sur Rennes, Marseille mène un train d’enfer. J’ai vu l’OM broyer Lens au Vélodrome, et même si le résultat n’est pas toujours au bout, n’importe quelle équipe qui va au Vélodrome se fait dominer. C’est la meilleure équipe de France. Marseille ce n’est pas le PSG, et Rennes l’a compris, le danger venait de partout (…) C’est spectaculaire, intense, le danger vient de partout. On sous-estime Marseille, ils ont neutralisé Rennes et Lens, deux équipes qui ont battu Paris », a expliqué le journaliste du quotidien sportif, impressionné par les prestations phocéennes. Et il n’est pas le seul.

Sur RMC, Walid Acherchour est lui aussi sous le charme de cet Olympique de Marseille qui peut tout renverser sur son passage. « Je ne m’y attendais pas du tout à cette saison-là de l’OM, autant dans le jeu, dans le contenu, mais c’est un football total ! Longoria a fait un reset alors que Marseille avait fait deuxième la saison passée. Je tire mon chapeau à Igor Tudor, c’est extraordinaire », s’enthousiasme le membre de l’After Foot, rejoint par son coéquipier Kevin Diaz. « Cette équipe c’est l’équipe que tout le monde voudrait entraîner. Pas un seul joueur ne fait la gueule, ils sont tous impliqués, tout le monde défend, alors oui ils ne jouent pas le Top 5 en Ligue des champions, mais ils se donnent à fond. Tudor est un général sur le côté, tout le monde n’était pas fan, mais ce qu’il fait c’est incroyable, il a récupéré cette équipe et a gagné ses joueurs. Ce que fait cette équipe c’est vraiment agréable à voir », a reconnu l'ancien joueur.

Et sur les réseaux sociaux, forcément cela s'emballe très fort après cette nouvelle victoire de l'OM. « Bien joué c'est ça qu'on veut On a vraiment bien défendu ce soir, la Coupe elle est pour nous cette année (on tire le QSG au parc en 8ème) », « On va remporter la CDF et finir 1er du championnat c’est écrit on est beaucoup trop fort pour ce pays », « On appelle ça ferveur, passion et fidélité. 3 choses qui ont disparu en 2010 au PSG », ce qui est d'ores et déjà certain c'est qu'avec un Olympique de Marseille dans cette forme, la deuxième moitié de la saison de Ligue 1 s'annonce palpitante, surtout si le Paris Saint-Germain n'arrive pas à trouver son second souffle après avoir perdu six points d'avance sur l'OM en seulement trois matchs.