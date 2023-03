L’OM interdit de mercato, tout se joue ce mercredi

Dans : OM.

Par Corentin Facy

C’est ce mercredi en Suisse que le Tribunal arbitral du sport se penche sur le cas Pape Gueye, qui fait l’objet d’un litige entre l’OM et Watford.

L’affaire remonte au mercato estival de 2020. A l’époque, en fin de contrat avec Le Havre, Pape Gueye s’est librement engagé en faveur de l’Olympique de Marseille. Une signature qui a provoqué la furie des dirigeants de Watford puisque le club anglais affirme que le milieu de terrain sénégalais avait signé un précontrat avec les Hornets. Remontés, les dirigeants de Watford ont déposé un recours devant la FIFA et la chambre de résolution des litiges de l’instance avait sanctionné l’OM de douze moins d’interdiction de recrutement ainsi qu’une suspension de quatre mois pour le joueur. L’OM et Gueye avaient logiquement fait appel devant le Tribunal arbitral du Sport, ce qui avait suspendu les différentes sanctions pour le club marseillais ainsi que pour Gueye.

Le dossier Pape Gueye tranché cette semaine par le TAS

C’est ce mercredi que le Tribunal arbitral du sport, saisi par l’Olympique de Marseille ainsi que par Pape Gueye, va donc étudier le dossier. Le TAS a conseillé à Pape Gueye, actuellement prêté par l’OM au FC Séville, de faire le déplacement à Lausanne et l’international sénégalais sera bien présent afin de se défendre. De son côté, Pablo Longoria ne sera pas présent, pas plus que son bras droit Javier Ribalta. L’Olympique de Marseille a confié ce dossier complexe à deux avocats espagnols qui ont la confiance absolue du président olympien. Après les deux jours d’audience, le Tribunal arbitral du sport rendra son verdict d’ici deux à trois mois avec une décision attendue par tous les acteurs de ce dossier au plus tard au mois de mai. Rappelons que Marseille risque une interdiction de recrutement, ce que Pablo Longoria a anticipé dès le mercato hivernal en recrutant du lourd avec Vitinha, Ounahi et Malinovskyi.