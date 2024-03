L'OM insulté par un sondage

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Dimanche, les deux clubs les plus emblématiques du football français, l'OM et le PSG, se retrouvent au Vélodrome. Si le PSG est largement favori sur le terrain, l'écart est plus mince au niveau popularité. Mais, là encore, le PSG triomphe.

Même avec 20 points d'écart entre les deux clubs au coup d'envoi, un match OM-PSG reste particulier. C'est l'opposition du seul vainqueur français de la Ligue des champions contre la seule équipe française à ambitionner un succès en C1 en ce moment. Un club puissant avec l'Etat du Qatar derrière contre le public le plus passionné et fou de France. Sur le terrain, un OM affaibli par les blessures aura du mal à lutter face à un PSG invaincu à l'extérieur cette saison en Ligue 1. L'opposition est plus acharnée médiatiquement. Les deux clubs sont les plus populaires de France et jusqu'à peu l'OM était le leader incontesté de ce championnat de la popularité.

Le PSG est le club le plus aimé en 2024

Néanmoins, en quelques années, les choses ont bien changé dans ce domaine aussi. Le PSG a dépassé son rival marseillais en terme de popularité et 2024 entérine définitivement la passation de pouvoir. C'est ce que révèle un sondage Odoxa pour Winamax et RTL. Dans le match OM-PSG, les Français préfèrent désormais nettement le club parisien. Le club de Kylian Mbappé est plébiscité par 54% des votants alors que 37% préfèrent l'OM. Les Parisiens gagnent 2 points en un an, les Phocéens perdent 4 points.

Jean-Louis Gasset dispute son premier Classique sous les couleurs olympiennes 🔵⚪️#OMPSG pic.twitter.com/BRqIoIKQIL — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 30, 2024

Cela confirme la tendance présente dans les sondages depuis 2020. 17 points entre le PSG et l'OM, c'est le plus gros écart entre les deux formations en faveur du club parisien. C'est encore plus prononcé chez les amateurs de football interrogés. 58% soutiennent le PSG, 38% seulement tiennent avec l'OM. La constitution de l'effectif parisien, plus français et toujours plus performant explique cette popularité du PSG. 61% des sondés estiment que le PSG pratique le jeu le plus spectaculaire et 65% estiment qu'il possède la meilleure équipe des deux. L'OM ne domine le PSG qu'avec ses supporters (jugés meilleurs à 53%) et par son empreinte dans l'histoire du foot français (jugée supérieure par 48% des votants). Autrement dit, l'OM doit améliorer ses résultats au plus vite pour retrouver du prestige dans toute la France.