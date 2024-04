L'OM fonce sur un attaquant prodige

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria planche déjà activement sur le prochain mercato estival de l’OM et une pépite de la sélection chilienne lui a tapé dans l’œil en la personne de l’ailier droit Dario Osorio.

A seulement 20 ans, Dario Osorio cumule déjà 8 capes avec la sélection du Chili et commence à se faire un nom important grâce à ses performances remarquées sous les couleurs de Midtjylland au Danemark, club qu'il a rejoint en provenance de son pays natal l'été dernier. Dans son rôle d’ailier droit, l’attaquant chilien a réussi son acclimatation au football européen puisqu’il totalise 8 buts et 1 passe décisive depuis le début de la saison. Dimanche soir, Midtjylland affrontait Copenhague dans un choc très attendu au Danemark et une fois de plus, Dario Osorio s’est mis en évidence avec une passe décisive et un but, d’une splendide frappe de loin.

Une performance remarquable sous les yeux de plusieurs recruteurs de l’Olympique de Marseille, selon les informations du compte insider Danish Scout. Sur son compte X, l’informateur révèle que le club phocéen fait partie des clubs très intéressés par le profil de cet attaquant du Chili, qui a joué contre l’Equipe de France au mois de mars à l’Orange Vélodrome. Pablo Longoria a flashé sur cette pépite, mais il n’est pas le seul. La concurrence promet d’être féroce pour l’OM, qui a envoyé des scouts l'observer contre Copenhague car de nombreux clubs ont assisté également assister à cette rencontre afin de suivre Dario Osorio : Chelsea, West Ham, Monaco, Stuttgart, Wolfsburg ainsi que l’Ajax Amsterdam avaient eux aussi envoyé des scouts pour le joueur né à Hijuelas. Recruté par Midtjylland pour 5 millions d’euros en provenance du Club Universidad de Chile il y a tout juste un an, Dario Osorio ne sera pas bradé par son club, qui attendra sans doute au moins 10 millions d’euros pour s’en séparer cet été. Les clubs intéressés dont l’OM fait partie sont donc prévenus.