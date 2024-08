L'OM fait un choix décisif dans le dossier Sildillia

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs semaines, l’OM se montre très intéressé par le vice-champion olympique Kiliann Sildillia. Pablo Longoria souhaite accélérer sur ce dossier mais doit auparavant réussir à vendre un défenseur.

Après avoir recruté Lilian Brassier et Derek Cornelius, l’Olympique de Marseille n’en a pas fini avec le remodelage de son secteur défensif même si le chamboulement est moins brutal qu’en attaque. Roberto De Zerbi a pris le temps de bien analyser son effectif et défensivement, plusieurs joueurs sont compatibles avec ses idées de jeu. C’est le cas de son capitaine Leonardo Balerdi mais aussi de Quentin Merlin et d’Amir Murillo, très à leur avantage lors des matchs de pré-saison. Bamo Meïté a également bénéficié d’un temps de jeu important mais selon La Provence et comme indiqué par ailleurs, l’ex-défenseur du FC Lorient n’a pas totalement convaincu son entraîneur.

Roberto De Zerbi a d’ailleurs validé auprès de sa direction la possibilité d’une vente de Bamo Meïté, valorisé à près de 30 ME par le board de l’Olympique de Marseille. Le quotidien régional affirme dans son édition du jour que l’idée est désormais de boucler au plus vite le départ de Bamo Meïté afin de favoriser la signature de Kiliann Sildillia. Il sera en effet plus simple pour l’OM de lâcher les 15 ME réclamés par Fribourg pour le vice-champion olympique en ayant au préalable récupéré les 25 à 30 ME attendus pour Bamo Meïté.

Meïté ou Sildillia, le choix de l'OM est définitif

Après avoir longtemps hésité, l’Olympique de Marseille a donc fait son choix entre les deux défenseurs et priorise Kiliann Sildillia à Bamo Meïté. La question est maintenant de savoir si l’ancien Lorientais trouvera rapidement un point de chute. Aux dernières nouvelles, il intéresse des clubs anglais ainsi que le Stade Rennais. Parallèlement, l’OM n’a jamais coupé le lien avec Sildillia, avec qui un accord contractuel a été trouvé il y a déjà plusieurs semaines, comme l’avait indiqué sur son compte X le spécialiste du mercato Fabrizio Romano. A un peu plus de quinze jours de la fin du mercato, les dossiers sont encore nombreux sur le bureau de Pablo Longoria d'autant qu'en défense, l'OM cherche toujours -désespérément- à se séparer de Samuel Gigot et de Chancel Mbemba, lesquels s'entraînent avec la réserve.