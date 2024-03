L’OM faible avec les forts, les stats sont humiliantes

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Battu par le Stade Rennais (2-0) dimanche, l’Olympique de Marseille a encore montré ses limites. Malgré l’effet positif amené par l’entraîneur Jean-Louis Gasset, le club phocéen ne parvient toujours pas à s’imposer face aux meilleures équipes du championnat, et surtout à l’extérieur.

La bonne série de l’Olympique de Marseille était-elle trompeuse ? Après la nomination de l’entraîneur Jean-Louis Gasset, le pensionnaire du Vélodrome, en grande difficulté sous les ordres de Gennaro Gattuso, avait soudainement enchaîné cinq victoires toutes compétitions confondues. Mais les deux récentes défaites incitent forcément à s’interroger. Les Marseillais se sont effondrés à Villarreal (3-1) en Ligue Europa. Et ont frôlé la catastrophe malgré les quatre buts d’avance acquis à l’aller.

L'OM ne bat pas les meilleurs

Puis trois jours plus tard, l’Olympique de Marseille a été nettement dominé par le Stade Rennais, le premier concurrent direct affronté depuis le changement de coach. La précision n’est pas anodine compte tenu de la statistique qui circule depuis dimanche. Cette saison, les Olympiens ont disputé sept matchs à l’extérieur face à des adversaires de l’actuel top 10 en Ligue 1… pour sept défaites ! Pire encore, le journaliste Nabil Djellit indique sur X que le club phocéen « n'a pas gagné un match de Ligue 1 depuis août contre un mieux classé en championnat ».

L’OM a l’extérieur face au top 8:

Nice 1-0

Lens 1-0

Monaco 3-2

PSG 4-0

Brest 1-0

Rennes 2-0



C’est dur de prétendre au top 4 avec ça et ceux malgré une Ligue 1 au ralenti. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) March 17, 2024

Un constat inquiétant pour un prétendant aux places européennes, et plus précisément à un billet pour la Ligue des Champions. Ces statistiques confirment assez clairement les limites des Marseillais cette saison. Rappelons tout de même que l’Olympique de Marseille, septième après 26 journées, ne compte que quatre points de retard sur le quatrième Lille. Preuve que la concurrence ne fait pas beaucoup mieux. Mais à un moment ou à un autre, s’ils espèrent rattraper leur retard, les hommes de Jean-Louis Gasset devront se mettre au niveau face aux meilleures équipes. Et pourquoi pas dès le Classique après la trêve internationale ?