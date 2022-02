L'OM et Nicolas Pépé, le mercato recommence !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un joueur offensif lors du mercato hivernal, l’OM a recruté Cédric Bakambu mais rêvait initialement de Nicolas Pépé.

Le mercato d’hiver n’a pas été trop agité à l’Olympique de Marseille, qui s’est séparé de deux joueurs (Amavi et Benedetto) et qui s’est contenté de sagement les remplacer. Sead Kolasinac a été recruté en provenance d’Arsenal tandis que Cédric Bakambu, libre depuis son départ de la Chine, a également posé ses valises à Marseille, où il a marqué dès son premier match contre Lens. Sur le papier, le recrutement du Congolais ressemble à une très belle pioche de la part de l’OM. Mais à en croire les informations de L’Equipe, le président marseillais Pablo Longoria rêvait d’un coup bien plus ronflant à ce poste. En effet, le quotidien national dévoile que l’Olympique de Marseille était très intéressé par l’idée de faire revenir Nicolas Pépé en Ligue 1. Artisan majeur de la belle saison lilloise en 2018-2019, l’international ivoirien ne s’est pas imposé à Arsenal, ce dont les dirigeants de l’OM ont tenté de profiter.

L'OL et l'OM étaient sur Pépé cet hiver

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nicolas Pepe (@nicolas.pepe19)

L’Olympique Lyonnais, qui a finalement recruté Romain Faivre pour renforcer son secteur offensif, était également intéressé par Nicolas Pépé. Mais tandis que les deux Olympiques pensaient avoir un coup à jouer dans ce dossier, la porte a très vite été refermée par Arsenal, qui ne souhaite pas se séparer de l’Ivoirien au mois de janvier et qui tranchera la question de son avenir l’été prochain. C’est sans conteste un énorme coup que l’OL ou l’OM aurait pu réaliser sur le marché des transferts en s’offrant le talentueux gaucher Nicolas Pépé, auteur de 37 buts en 79 matchs avec Lille entre 2017 et 2019 mais qui galère à Arsenal, où il a marqué 28 buts depuis son arrivée contre 80 millions d’euros mais où il n’est pas un titulaire aux yeux de Mikel Arteta. Si le retour de Nicolas Pépé en Ligue 1 ne s'est pas concrétisé cet hiver, rien ne dit qu'un come-back en France ne sera pas possible l'été prochain. L'OM et l'OL continueront sans aucun doute de suivre la situation du joueur dans l'optique du futur mercato estival...

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eric Bailly (@ericbailly24)

Ambitieux malgré des moyens limités lors de ce mercato hivernal, Pablo Longoria avait par ailleurs ciblé un autre gros nom de Premier League. Toujours selon L’Equipe, le président de l’Olympique de Marseille avait fait d’Eric Bailly sa priorité en cas de départ de Duje Caleta-Car à West Ham. Le Croate était tout proche des Hammers pour environ 25 millions d’euros et l’idée du boss de l’OM était de recruter Eric Bailly sous la forme d’un prêt sec de six mois en attendant l’arrivée de Samuel Gigot l’été prochain. On ne sait pas si le défenseur de Manchester United était d’accord pour rejoindre la Ligue 1 puisque Pablo Longoria n’a finalement pas eu besoin d’activer cette piste dans la mesure où Duje Caleta-Car n’est finalement pas parti, au même titre qu’Alvaro Gonzalez, dont le départ vers Bordeaux ou vers la Liga a été évoqué sans se concrétiser pour autant.