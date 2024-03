L’OM et le Vélodrome, Marseille va tout gagner

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

L'Olympique de Marseille va beaucoup mieux depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, et en plus le club de la cité phocéenne reste imprenable au stade Vélodrome depuis le tout début de la saison.

En grande difficulté avec Gennaro Gattuso, l'OM a retrouvé des couleurs depuis que Jean-Louis Gasset a pris la succession du technicien italien. Marseille a remporté ses quatre derniers matchs en inscrivant 16 buts, pour seulement 3 buts concédés. Un bilan qui relance totalement l'OM dans la course à la Ligue des champions et qui place idéalement les Marseillais en Europa League, notamment grâce au succès 4-0 face à Villarreal en 1/8e de finale aller. Mais là où s'appuie réellement Marseille, c'est sur sa solidité à domicile. Les Phocéens sont sur une impressionnante série d'invincibilité au stade Vélodrome. Seuls Liverpool, Manchester City, le Bayer Leverkusen et le Real Madrid sont également invaincus à domicile, cette saison. Cependant, si tous ces clubs bataillent pour remporter un titre national, ce n'est toutefois pas le cas de l'OM, largement distancé par le Paris Saint-Germain.

Intraitable à domicile, l'OM vise une folle série

𝙇𝙚𝙨 𝙊𝙡𝙮𝙢𝙥𝙞𝙚𝙣𝙨 🆚 𝙇𝙚𝙨 𝘾𝙖𝙣𝙖𝙧𝙞𝙨 ⚡️



Nos joueurs reçoivent Nantes ce soir à l’@orangevelodrome, pour le compte de la 2️⃣5️⃣ème journée de @Ligue1UberEats ! ⚔️ 🏟️ #OMFCN pic.twitter.com/IJg1WfQkMP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 10, 2024

Contrairement aux saisons précédentes où l'OM était fébrile à domicile, c'est désormais l'inverse. Marseille est intraitable en terres olympiennes alors qu'en déplacement, c'est beaucoup plus compliqué. Lors de l'exercice 2020-2021, l'OM avait concédé 6 défaites à domicile, contre 5 en 2021-2022 ainsi que 7 en 2022-2023. L'objectif de la direction, outre un bon parcours en C3 et une qualification en Ligue des champions, est probablement aussi de conserver cette invincibilité au Vélodrome. À l'occasion de la 25ᵉ journée de la Ligue 1, le club entraîné par Jean-Louis Gasset reçoit ce dimanche le FC Nantes avec l'envie d'éviter au minimum la défaite. Marseille est septième du classement de Ligue 1 et pourrait revenir à un point de l'OGC Nice en cas de succès contre les Canaris.