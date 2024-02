L'OM en perdition, le coupable est enfin désigné

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a de nouveau déçu ce vendredi soir en Ligue 1 face au FC Metz. Les Phocéens font du surplace et continuent d'inquiéter leurs fans et observateurs.

Gennaro Gattuso le sait, cette seconde moitié de saison est en train de tourner au fiasco. Depuis le début de l'année 2024, l'OM n'y arrive plus en Ligue 1. Le match nul de ce vendredi soir au Stade Vélodrome face au FC Metz a mis en lumière de nouvelles carences assez dommageables pour la suite du projet des Phocéens. Si Gattuso n'échappe logiquement pas aux critiques, Pablo Longoria doit lui-aussi faire face à la gronde des supporters et observateurs de l'OM. L'Espagnol est jugé responsable des mauvais résultats et de l'incapacité des Phocéens à se montrer réguliers. Ce n'est pas Pascal Dupraz qui dira le contraire.

Longoria, Pascal Dupraz pas tendre

⚽ L'avis de coach Dupraz sur l'OM : "Je ne suis pas déçu par Gattuso mais par la qualité de l'effectif de l'OM. Cette équipe est à sa place." #GGRMCSport pic.twitter.com/IEFaIT5UEu — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) February 10, 2024

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « Je ne suis pas déçu par Gattuso mais par la qualité de l'effectif de l'OM. Ce sont les joueurs sur le terrain... Cette équipe est à sa place au risque de décevoir les supporters. Je les adore mais cette équipe va finir quatrième ou cinquième, pas davantage. Elle n'a pas le potentiel tout simplement. Défensivement, quand elle ne joue pas à trois, elle est en difficulté. Le milieu de terrain a des manques de complémentarité et devant ça ne fait pas le différence. (...) Les latéraux ne sont pas assez sécurisants. On a des matchs insipides et ce n'est pas toujours la faute du coach. A l'OM il n'y a pas de continuité. C'est plus Longoria et le recrutement que je veux stigmatiser. Pour construire une équipe, il faut que les joueurs restent plus longtemps que six mois. On ne peut pas changer tous les six mois d'entraineur et de joueurs. Longoria, on l'épargne... », a notamment indiqué Pascal Dupraz, qui voudrait que Pablo Longoria soit un peu plus mis face à ses responsabilités plutôt que de taper sur Gattuso, dépassé par les événements.