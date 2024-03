L'OM décimé face au PSG, une bonne nouvelle arrive enfin ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM connaît un nombre important de joueurs blessés et forfaits pour le classique de dimanche contre le PSG. Huit joueurs manquent à l'appel et on craignait que Balerdi ne rejoigne la liste. Heureusement, l'Argentin sera présent dimanche.

L'OM frappé par la malchance au pire moment possible. Alors que les Phocéens doivent performer pour remonter au classement, ils reçoivent le PSG pour le classique dimanche soir. Un match difficile à négocier face au club parisien, invaincu à l'extérieur cette saison en Ligue 1. L'affrontement s'annonce d'autant plus périlleux puisque les joueurs marseillais se blessent les uns après les autres. Au moins huit joueurs manquent à l'appel face au PSG. Après Rongier, Nadir et Meité durement touchés, Pape Gueye, Ulysses Garcia et Jonathan Clauss ont été touchés musculairement pendant la trêve internationale. Ces dernières heures, Leonardo Balerdi était lui aussi incertain pour le choc face au PSG.

Plus peur que de mal pour Balerdi

Mardi soir, L'Equipe du Soir annonçait un possible forfait pour Balerdi à cause d'une gêne aux adducteurs. Finalement, il n'en sera rien. L'Argentin tiendra bien sa place dans le groupe de Jean-Louis Gasset dimanche. C'est l'information révélée par le journaliste Karim Attab, suiveur quotidien du club phocéen pour la chaîne locale Maritima TV. Un soulagement pour le staff olympien vu comment la défense est décimée. La présence de Balerdi ne sera pas de trop pour l'OM, pratiquement obligé de faire un résultat face à son vieil ennemi s'il veut rester dans la course à la Ligue des champions.