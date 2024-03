L'OM dans le top 4 final, Courbis est seul contre tous

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

La victoire de Lens contre Brest samedi soir rend la lutte pour la C1 plus indécise que jamais. 8 équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. Si Monaco ou Lens ont la faveur des pronostics, Rolland Courbis voit bien l'OM arracher le top 4.

Bien malin celui qui peut pronostiquer le top 4 à l'issue de la saison. Derrière un intouchable PSG, tout est plus ouvert que jamais concernant les places qualificatives pour la nouvelle formule de la Ligue des champions. C'est encore plus difficile depuis le succès de Lens sur Brest 1-0, samedi soir. Les Bretons, qui avaient fait le trou pour la deuxième place, peuvent encore se faire rattraper par un bon nombre d'équipes. Monaco d'abord mais aussi Lens, Lille, Nice et même Marseille, Rennes ou Reims. Et ce n'est pas l'irrégularité de certaines équipes qui va faciliter la compréhension des choses.

Monaco-Lens-Lille privilégiés sauf chez Courbis

L'After Foot s'est amusé à donner son top 4. Kévin Diaz et le journaliste de RMC Thibaut Giangrande se sont mis d'accord sur les trois équipes qui accompagneront le PSG en C1 : Monaco, Lens et Lille dans le désordre. Ils excluent Brest et tout autre équipe. Ce n'est pas le cas de Rolland Courbis. L'ancien entraîneur de Ligue 1 laisse les Bretons dans le top 4 et surprend en y incorporant l'OM, plus proche du ventre mou que du podium à l'heure actuelle.

Hors PSG, qui sera dans le top 4 de la Ligue 1 en fin de saison ?

🔮 Les pronos de @tgiangrande, @rollcourbis et @kevindiaz11. pic.twitter.com/jL7IKQEfx1 — After Foot RMC (@AfterRMC) March 9, 2024

« Brest, je les laisse dans les 4 premiers. Monaco, avec cet effectif sans Champions League. Et, la quatrième place, c’est peut-être une surprise avec un peu de chauvinisme, je vois l’OM capable d’y être », a t-il lâché. Il est vrai que parmi toutes les équipes candidates, l'OM est celle ayant le meilleur niveau actuellement. Irrésistibles sous Jean-Louis Gasset, les Phocéens n'ont surtout que 6 points de retard sur Lens avec un match en moins. Un écart qui se comble aisément en 10 matchs. Ce scénario, encore rêvé par Pablo Longoria pour les caisses du club, aurait sa place dans les plus belles remontées au classement de l'Histoire de la Ligue 1.