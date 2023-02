L'OM champion ? Le PSG est nul mais ça suffira

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le PSG n'a pas été brillant contre le TFC, mais c'est pourtant le club de la capitale qui s'envole en tête de la Ligue 1. Le rêve de l'OM d'être champion de France se heurte à la réalité.

L'Olympique de Marseille et ses supporters se réveillent avec la gueule de bois au lendemain de la défaite contre Nice. Car si le match a été spectaculaire, au final l'OM se retrouve à huit points du PSG, et surtout a vu Lens lui revenir dessus, tandis que l'AS Monaco remonte comme une fusée vers le sommet du classement. Alors qu'il y a quelques jours encore l'équipe d'Igor Tudor semblait pouvoir faire un vrai candidat au titre de Champion de France, ce week-end fait planer le doute, même s'il s'agit de la première défaite phocéenne depuis octobre 2022. Sur Europe, Marc Libbra, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, fait part de ses gros doutes et estime que tout comme Lens, l'OM doit se retirer de la tête cette idée de finir devant le PSG en Ligue 1 cette saison.

L'OM doit oublier le PSG en Championnat

Et le consultant d'Europe 1 d'en dire plus. « Après la victoire de l’OM à Nantes, tout le monde s’est enflammé, y compris les médias, en disant que « Marseille pouvait aller chercher Paris ». Mais il faut être lucide, on ne peut pas aller chercher le PSG. Ce Paris-là il est devant avec huit points d’avance, il joue sur une jambe et peut-être même deux orteils, et ils ont encore gagné contre le TFC en étant pas très bons. On ne prend aucun plaisir, mais ça gagne. Le PSG n’est pas une machine de guerre, mais dans les faits Paris est premier sans emballer. Depuis la reprise après le Mondial, l’une des équipes les plus emballantes, ça peut-être Marseille, Lens, Monaco, Paris est très loin de ça. Face à Toulouse, le PSG ne mérite pas de gagner, mais finalement ça fait victoire. Si aujourd’hui, Marseille et Lens espèrent rattraper Paris, je leur souhaite bonne chance, mais ça me semble irréalisable. Pour moi c’est une grave erreur s’ils font cela, car ils peuvent aussi finir dans le mur. Selon moi, il y a le PSG et 19 équipes qui se battent pour finir à la deuxième place dans un mini-championnat », explique un Marc Libbra, qui sent le danger poindre du côté de Marseille avant la double réception de Paris en coupe de France, puis en Ligue 1.