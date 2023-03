OM : Rothen humilie Marseille en douce

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Vainqueur du Classique (0-3) à Marseille dimanche dernier, le Paris Saint-Germain a repris confiance. Mais pour Jérôme Rothen, mieux vaut éviter de s’enflammer avant de retrouver le Bayern Munich mercredi en Ligue des Champions.

C’était peut-être le déclic qu’attendait Christophe Galtier depuis des semaines. Face à l’Olympique de Marseille, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a vu son équipe réussir un match référence le week-end dernier. Le discours du technicien a donc changé et la confiance réapparaît dans le camp parisien. Il en faudra tout de même plus pour rassurer Jérôme Rothen avant le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich.

« Là c'est encore trop tôt, a calmé le consultant de RMC. Ce n'est pas parce qu'ils ont gagné avec beaucoup de bons ingrédients à Marseille que Paris est armé pour lutter avec les meilleures équipes européennes. Ce sera le cas du Bayern mercredi soir. Ils partent à Munich avec un déficit de résultat. Le match aller est fait pour prendre un ascendant psychologique sur l'adversaire. Là c'est une défaite du PSG (0-1), dont il faudra renverser le Bayern. »

« Ce qu'on a vu contre l'OM est-il suffisant dans les attitudes, dans la qualité technique et physique ? J'aurais aimé que Verratti (suspendu contre Nantes ce samedi, ndlr) enchaîne, a regretté l’ancien Parisien. Est-ce qu'on est plus confiants qu'il y a une semaine ? Oui, parce que ce match de Marseille a fait renaître quelques espoirs. On a vu des choses intéressantes mais il faut relativiser. Moi je relativise par rapport au niveau de l'adversaire. »

L'OM n'est pas une référence

« Parce que pour moi, Marseille n'est pas une grande équipe européenne. On l'a vu en première partie de saison, ils n'ont pas existé en Ligue des Champions. Donc on ne va pas dire : "Ils ont gagné à Marseille, waouh c'est fantastique ! Ils vont aller gagner à Munich !" Il va falloir encore élever le curseur. Il y a quand même de bons signes : la confiance de certains joueurs et tu vas peut-être retrouver Hakimi sur le côté droit », a positivé Jérôme Rothen, pas encore prêt à s'emballer.