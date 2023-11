L'OM c'est le néant, elle smashe sur la tête de Gattuso

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Sans victoire lors des quatre dernières rencontres de Ligue 1, l'Olympique de Marseille continue sa dégringolade au classement. Si l'optimisme règne encore, Marion Bartoli s'alarme réellement sur la situation sportive du club phocéen.

Seulement neuvième de la Ligue 1 après 12 journées disputées, Marseille réalise un début de saison très mauvais. Tenu en échec 1-1 contre Strasbourg, l'OM continue de stagner, surtout à l'extérieur en championnat. Le club de la cité phocéenne n'est qu'à 3 points de Lorient, seizième et barragiste, avec un match en moins. La situation de l'OM est bien plus grave qu'annoncée par certains supporters du club. Alors que les dirigeants visaient une qualification en Ligue des Champions au début de la saison, accrocher une place européenne semble être d'ores et déjà compromis pour le club entraîné par Gennaro Gattuso, qui va probablement devoir miser sur l'Europa League. Toutefois, Marion Bartoli souhaite appuyer sur les événements délicats qui se déroulent à Marseille en ce moment.

L'OM se voile la face, la situation est critique

🗣💬 "Il y a le feu. C'est une catastrophe absolue. Le discours de façade pour se voiler la face, je ne l'accepte pas. C'est ce qui va causer la perte de l'OM."@bartoli_marion tire la sonnette d'alarme à propos de la saison marseillaise après le triste nul à Strasbourg. pic.twitter.com/urhaBiazHG — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) November 26, 2023

« Il y a le feu. C'est une catastrophe absolue. Chaque année l'OM vise au minimum la Ligue des Champions, voire finir numéro 2 et là on en est très très loin. On peut se retrouver quinzième à la fin de cette journée, même si l'OM a un match en moins. Le discours de façade pour se voiler la face, je ne l'accepte pas. C'est ce qui va causer la perte de l'OM. Il faut voir la réalité telle qu'elle est. Cette année c'est 0 victoire à l'extérieur, c'est la pire équipe de Ligue 1 à l'extérieur. Il y a un seul but marqué sur les 4 derniers matchs, une seule victoire sur les 9 derniers matchs en Ligue 1. Il n'y a aucune tactique » avance l'ancienne championne de tennis française sur le plateau des Grandes Gueules du sport sur RMC, qui s'inquiète fortement de la suite de la saison de Marseille, qui risque d'être très compliquée, en dépit des belles promesses de l'été.