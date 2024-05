L’OM au tapis, Paulo Fonseca choisit l’AC Milan ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré un rendez-vous ce mercredi avec Pablo Longoria, Paulo Fonseca a pris la décision de rejeter les offres de l’OM et de Lille. Le technicien portugais a donné son accord à l’AC Milan.

Priorité de l’Olympique de Marseille pour la succession de Jean-Louis Gasset, Paulo Fonseca ne devrait pas être le futur entraîneur du club phocéen. Malgré un rendez-vous de la dernière chance ce mercredi entre le technicien portugais et l’OM selon la presse italienne, l’entraîneur de Lille se dirige plus que jamais vers la Série A. A en croire les informations de Gianluca Di Marzio, Paulo Fonseca a donné son accord à l’AC Milan, qui en faisait sa piste prioritaire pour combler le départ de Stefano Pioli. Sur le plan financier, la proposition du club lombard était pourtant moins importante que celles de Lille et de Marseille.

#Milan, il prescelto è #Fonseca: allenatore convinto dal progetto rossonerohttps://t.co/qOwmL1lz0t — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 22, 2024

Mais le projet sportif de l’AC Milan a totalement convaincu Paulo Fonseca, qui a reçu des garanties pour travailler sur le long terme avec un effectif compétitif et des recrues bien ciblées pour améliorer encore davantage le groupe à sa disposition. La qualification directe en Ligue des Champions a également pesé, tout comme la possibilité de revenir en Italie, où il a déjà vécu par le passé lorsqu’il était l’entraîneur de l’AS Roma. Pour Marseille comme pour Lille, Paulo Fonseca est donc à oublier puisque sauf énorme surprise, il deviendra officiellement l’entraîneur de l’AC Milan dans les jours à venir. Avant cela, le club transalpin devra régler les derniers détails financiers du départ de Stefano Pioli. Après cela, le dauphin de l’Inter pourra annoncer son nouveau coach. La question est maintenant de savoir vers quels profils vont se tourner Marseille et le LOSC pour oublier cette énorme déception.