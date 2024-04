L’Arabie Saoudite revient vers l'OM, cette fois c'est la bonne

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Courtisé par l’Arabie Saoudite lors des deux dernières périodes de mercato, Azzedine Ounahi est finalement resté à l’OM mais ne s’est toujours pas imposé comme un titulaire à Marseille.

Brillant sous le maillot du Maroc, Azzedine Ounahi n’a jamais affiché ce visage avec l’Olympique de Marseille. Depuis son transfert en provenance d’Angers pour une dizaine de millions d’euros en janvier 2023, l’international marocain a alterné le froid et le tiède, sans jamais atteindre le chaud. Irrégulier et parfois nonchalant, Azzedine Ounahi a quelques excuses. Il a notamment vécu un drame personnel au mois d’octobre avec la perte d’un proche, comme le rappelle L’Equipe dans son édition du jour. Mais en interne à l’OM, on attend plus d’un joueur aussi technique, d’autant que la frustration est immense lorsque l’on compare les prestations d’Azzedine Ounahi avec l’OM et celles avec le Maroc.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A.ounahi.8 (@azzedine_ounahi)

Lors de la dernière période de mercato, l’ancien milieu de terrain du SCO a été annoncé en Arabie Saoudite, où le leader Al-Hilal lui a fait les yeux doux et a missionné son gardien Yassine Bounou, compatriote d’Azzedine Ounahi, afin de lui vanter le club pour le convaincre de venir. Les représentants du milieu de terrain de l’OM ont refusé de négocier avec l’Arabie Saoudite, privilégiant l’aspect sportif. Mais finalement, les prêts proposés par des clubs anglais tels que Brentford n’ont pas séduit le joueur, qui regrette aujourd’hui de ne pas avoir tenté sa chance en Saudi Pro League.

L'Arabie Saoudite pourrait revenir à la charge pour Ounahi

« Il y terminera peut-être à l’avenir » ajoute le quotidien national, pour qui l’Arabie Saoudite pourrait bien revenir à la charge pour Azzedine Ounahi lors du prochain mercato. Et cette fois, ce pourrait être la bonne car l’OM ne retiendra plus cet éternel espoir, trop irrégulier et peu fiable. Il ne sera pas question en revanche pour Pablo Longoria de brader le joueur, qui reste jeune avec une bonne valeur marchande et qui pourrait être vendu une quinzaine de millions d’euros. Sur cette somme, 30 % sera à reverser à Angers, d’où l’importance pour Marseille de négocier un très bon prix.