L'alerte Aubameyang déclenchée, l'OM pris au piège

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'y arrive plus en Ligue 1. Le club phocéen sort d'un nouveau match moyen à Strasbourg et la performance de Pierre-Emerick Aubameyang ne passe pas du tout.

A Marseille, l'inquiétude devient très grande. Douzième du championnat après la 13e journée de Ligue 1 (Ndlr : l'OM compte un match en retard face à l'OL), l'OM est bien loin de ses ambitions du début de saison. Les hommes de Gennaro Gattuso peinent à se montrer convaincants collectivement, tandis que les individualités ne sont pas du tout au rendez-vous. Recruté l'été dernier comme joueur phare, Pierre-Emerick Aubameyang ne fait pas la différence, avec seulement un but inscrit en Ligue 1 cette saison. Les fans et observateurs se demandent même si un départ du Gabonais l'hiver prochain ne serait pas la meilleure solution pour tout le monde. Mais voilà, un problème majeur fait face à l'OM.

Aubameyang, l'OM n'a pas le choix

Selon les informations de AS, il sera en effet très dur pour Marseille de se séparer d'Aubameyang lors du mercato. La raison ? Le fait que les Phocéens aient offert un contrat de 3 ans au joueur de 34 ans et 8 millions d'euros par saison. Peu de clubs pourront donc lui proposer un nouveau contrat et seul un départ en prêt parait envisageable, même s'il est aussi compliqué d'imaginer une équipe pouvoir payer son salaire. Gattuso va donc devoir faire avec les moyens du bord et espérer que son joueur remonte la pente, tout comme Vitinha. Le Portugais est aussi l'ombre de lui-même depuis son arrivée à l'OM. Contre l'Ajax jeudi soir en Europa League au Stade Vélodrome, les deux joueurs auront une nouvelle carte à jouer. A eux de rectifier le tir, alors que Marseille est encore en position de se qualifier pour le tour suivant, sous peine d'arriver au point de rupture avec les supporters du club.