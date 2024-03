Jonathan Clauss a changé, l'OM ne lui a pas laissé le choix

Dans : OM.

Récemment malmené par Mehdi Benatia, qui avait stigmatisé son attitude à l'OM, Jonathan Clauss avoue que sa signature de Lens à Marseille l'a obligé à changer.

« Je suis arrivé à l’OM au mois de novembre. On m'a mis en garde sur 2-3 joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Je sais qu'il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach pour lui expliquer ce qu'on attendait un petit peu de lui, dans l'attitude, en tant que leader international français. On pensait que le message était passé. Malheureusement, ça ne l'était pas. » Le 18 février dernier, en marge du match entre Brest et Marseille, Mehdi Benatia, le conseiller sportif de l’OM, avait déglingué Jonathan Clauss en laissant sous-entendre que le défenseur international tricolore n’avait pas toujours le comportement d’un footballeur professionnel. Un mois plus tard, et après un net regain de forme, Clauss a retrouvé l'équipe de France et postule à une place pour l'Euro. Invité de Téléfoot, le joueur de 31 ans n'a pas répondu frontalement à ces critiques, mais il admet avoir changé depuis qu'il a rejoint le club phocéen.

Arrivé à l'Olympique de Marseille en juillet 2022 pour 7,5 millions d'euros, Jonathan Clauss admet sans peine avoir évolué depuis qu'il avait signé à l'OM. « Oui, bien sûr que je ne suis plus le même joueur. Comme je l'ai dit, l'Olympique de Marseille ça reste un grand d'Europe. Et dans un grand d'Europe, vous n'avez pas le droit à l'erreur. On est passionné par ce club, on est passionné par ses supporteurs, on est passionné par cette pression. Ça se gère du mieux possible. On en apprend encore tous les jours, mais oui je ne suis plus le même joueur », expliqué l'ancien Lensois, qui n'a cependant pas encore prolongé son contrat avec Marseille, alors qu'il sera libre dans un an. Sous pression durant ce dernier regroupement des Bleus avant l'Euro 2024, Jonathan Clauss va devoir montrer à Didier Deschamps qu'il est tout aussi indispensable avec la France qu'avec l'Olympique de Marseille.