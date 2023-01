Ivan Ilic à l'OM c'est fait, Torino humilié par Longoria

Sauf improbable retournement de situation, Ivan Ilic va rapidement s'engager avec l'OM, même si le joueur finira la saison avec son club actuel, l'Hellas Vérone.

Du côté de Turin, si les supporters de la Juventus ont la gueule de bois depuis l’annonce du retrait de 15 points au classement de Serie A suite aux malversations des anciens dirigeants, les fans du Torino ont eu le moral en berne après avoir appris dimanche soir que sauf énorme retournement de situation Ivan Ilic, le joueur serbe du Hellas Vérone, n’allait pas venir lors de ce mercato hivernal. Pourtant, quelques heures avant, tout semblait être bouclé entre les deux clubs italiens, Ivan Ilic rejoignant le Torino immédiatement pour un montant autour de 14 millions d’euros. Mais, conseillé dans ce dossier par Igor Tudor, Pablo Longoria s’est lancé dans l’opération et afin de parvenir à ses fins, il n’y pas eu de magie, le président de l’Olympique de Marseille a proposé trois millions d’euros de plus, et a accepté de laisser Ivan Ilic à la disposition de Vérone jusqu’à la fin de l’actuelle saison.

Olympique Marseille are working on the documents of Ivan Ilić deal to get it sealed in the next hours with medical tests this week. Here we go confirmed. 🚨🔵 #OM



Deal will cost €15m fixed fee plus add ons close to €3m. pic.twitter.com/7hGwTMASfR