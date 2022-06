Isaak Touré à l’OM, dénouement dans 48 heures ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un colosse en défense centrale pour compenser le départ de William Saliba, l’OM a ciblé Isaak Touré.

Le défenseur du Havre (19 ans) est une priorité de Jorge Sampaoli et de Pablo Longoria au poste de défenseur central lors de ce mercato estival. Le dossier n’est toutefois pas simple pour l’Olympique de Marseille, confronté à une rude concurrence pour Isaak Touré. Et pour preuve, le géant du Havre (2m04) est courtisé par Lyon ou encore Manchester City. Toutefois, à en croire le journaliste Luca Bendoni, lequel fait partie du staff de Gianluca di Marzio pendant le mercato, Marseille tient toujours la corde pour recruter Isaak Touré cet été. Les négociations se poursuivent entre l’OM et Le Havre et un accord aux alentours de 7 millions d’euros est tout proche d’être trouvé. Dans les prochaines 48 heures, Pablo Longoria pourrait accélérer de manière significative afin de boucler le dossier.

Isaak Touré à l'OM après la réponse de la DNCG ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Touré Souleymane Isaak (@isaak_toure6)

Le président de Marseille attend en réalité le verdict de la DNCG pour finaliser certaines opérations dont le transfert d’Isaak Touré en provenance du Havre. Cela tombe bien, la réponse du gendarme financier du football français est attendu pour jeudi. L’Olympique de Marseille, dont la masse salariale et les indemnités de transfert étaient encadrés par la DNCG lors de la saison 2021-2022 espère cette fois être épargné, en partie grâce à sa qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Une fois l’étape de la DNCG franchie avec une réponse attendue jeudi, Pablo Longoria assure à plusieurs de ses interlocuteurs que le mercato de l’OM se débloquera. Avec une possible avancée dans le dossier Isaak Touré mais également sur les pistes Bazoer ou encore Witsel, annoncés très proche de Marseille il y a encore quelques jours. D’ici à 48 heures, le mercato de l’OM pourrait ainsi prendre un virage décisif. A condition que la DNCG se montre clémente envers Marseille.