Iliman Ndiaye matraqué, le dribbleur fou de l'OM prend cher

Aligné dans sa position préférentielle de meneur de jeu contre le PSG dimanche soir, Iliman Ndiaye n’a pas livré une prestation très aboutie, perdant beaucoup de ballons et multipliant les mauvais choix.

Malgré une supériorité numérique dès la fin de la première mi-temps, l’Olympique de Marseille s’est incliné dimanche soir au Vélodrome face au Paris Saint-Germain (0-2). Les opportunités de marquer ont pourtant été nombreuses pour l’équipe de Jean-Louis Gasset, qui est tombée sur un grand Gianluigi Donnarumma. Mais sur un nombre important de situations, les attaquants de l’OM ont manqué de justesse pour faire davantage mal à l’arrière-garde parisienne. Symbole des mauvais choix en pagaille, Iliman Ndiaye a perdu un nombre important de ballons. A de multiples reprises, l’international sénégalais s’est précipité, a donné son ballon trop tôt ou a trop dribblé quand il fallait distribuer.

⏱️ 90+5’ | #OMPSG 0️⃣-2️⃣



L’OM s’incline face à Paris.



🗓️ Prochain rendez-vous à Lille ce vendredi en ouverture de la 28ème journée de championnat. pic.twitter.com/1zGswS58LO — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 31, 2024

Son match raté face au PSG n’est pas passé inaperçu dans les colonnes de L’Equipe, qui lui a attribué la note impitoyable de 2/10. « Des mauvais choix en pagaille en première période, il a joué à la baballe dans le cœur du jeu, s'offrant un petit pont sur Fabian Ruiz, mais il n'a jamais donné le cuir dans le bon tempo (10e, 36e). À s'entêter dans ses dribbles, il se gâche, et pénalise une animation offensive marseillaise qui mise sur la vitesse. Remplacé par Faris Moumbagna (61e), qui a été maladroit dans la finition (78e, 87e) mais a vraiment gêné les Parisiens avec sa puissance » a analysé le quotidien national, qui a attribué la pire note de cet OM-PSG à l’ancien attaquant de Sheffield United. Ses compères offensifs Amine Harit, Luis Henrique et Pierre-Emerick Aubameyang ont eux hérité d’un 4/10 un peu plus généreux de la part du quotidien tricolore, même s’ils n’ont pas tous brillé à l’instar de l’ailier brésilien, très volontaire et généreux mais pas plus précis qu’Iliman Ndiaye dans ses tentatives offensives.