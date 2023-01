OM : 18 millions d'euros, Longoria a craqué pour Ilic

Pablo Longoria a trouvé la prochaine recrue, puisque l'OM devrait accueillir prochainement l'international serbe Ivan Ilic. Le joueur de l'Hellas Vérone pourrait toutefois rester encore un peu en Italie.

A la recherche d’un milieu de terrain pour compléter son équipe, Pablo Longoria a trouvé son bonheur. L’informateur spécialisé Fabrizio Romano annonce que l’accord final est proche pour la venue d’Ivan Ilic. Le milieu serbe évolue actuellement à l’Hellas Vérone. A 21 ans, il s’est déjà imposé comme une valeur sure de la Série A, après un passage chez les jeunes à Manchester City, où il n’avait jamais pu s’imposer par la suite. Ilic, formé bien sûr à l’Etoile Rouge de Belgrade, est international serbe et a participé à la dernière Coupe du monde.

Il viendra donc pour donner encore plus de volume au jeu de l’OM, à condition que les discussions se finalisent dans le bon sens. En effet, Fabrizio Romano dévoile que si l’accord a été trouvé entre le joueur et la formation marseillaise est trouvée, il reste à savoir si Ilic va arriver dès ce mois de janvier. En effet, Vérone aimerait le conserver en prêt jusqu’à la fin de la saison, avant un transfert définitif en juin. A noter que le Serbe est sous contrat jusqu’en 2026 avec Vérone, et est évalué à un peu plus de 10 millions d’euros. Le Torino était sur le coup mais selon les dernières informations de la presse italienne, l'OM serait monté jusqu'à 18 millions d'euros pour rafler la mise. Le Torino avait lui proposé 15 millions d'euros, bonus compris. Même chose pour le salaire, avec une offre salariale de 50 % supérieure à celle effectuée par le Toro. Par contre, la dernière tendance serait bien de voir l'OM laisser Ilic à en Italie pour les six prochains mois.

EXCL: Olympique Marseille are close to signing Ivan Ilić from Verona. Talks are advanced, deal could be done soon. 🚨🔵 #OM #TeamOM



Personal terms are already agreed with OM.



Ilić could stay at Verona on loan until the end of the season, it’s still under discussion. pic.twitter.com/3XtaKdfOso