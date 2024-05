Il vire Aubameyang pour sauver l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur de 30 buts cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang a maintenu l’OM en vie dans une saison très difficile. Le club phocéen aimerait le garder, mais son imposant salaire remet tout en cause.

Malgré l’absence de coupe d’Europe la saison prochaine, l’Olympique de Marseille sera-t-il en mesure de conserver Pierre-Emerick Aubameyang ? La question se pose, alors que l’international gabonais émarge à plus de 600.000 euros par mois dans la cité phocéenne. Pour un club tel que l’OM, il est très difficile d’assumer un tel salaire sans les revenus liés à la Ligue des Champions et cela même si l’on parle d’un joueur qui a marqué 30 buts dans une équipe en crise. Au micro de RMC, Damien Perquis a donné son avis sur la situation à l’approche du mercato et pour l’ancien joueur du FC Sochaux, Pablo Longoria ne doit pas hésiter une seconde à vendre Pierre-Emerick Aubameyang afin de se délester de son salaire colossal s’il en a l’occasion.

« Il a 35 ans, si demain arrive un contrat de l’Arabie Saoudite qui est plus que juteux, je pense qu’il va y réfléchir deux fois. Maintenant, si je suis à la place de la direction de l’OM, je m’en séparerais car il y a besoin de réduire la masse salariale. Avec 8 millions d’euros par an, il y a de quoi faire venir deux ou trois joueurs qui ne sont pas forcément du niveau d’Aubameyang mais qui peut aider Conceiçao a attiré des joueurs. Je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée. J’ai tendance à me mettre à la place du joueur, est-ce qu’à 35 ans il ne va pas céder aux sirènes de l’Arabie Saoudite ? A la place de l’OM, je le vends, j’économise son salaire et je vais chercher des joueurs qui vont apporter quelque chose au collectif » a livré sur les ondes de RMC le consultant de l’After Foot.

Pablo Longoria est ouvert à tout pour Aubameyang

Reste maintenant à voir ce que Pablo Longoria et Mehdi Benatia décideront avec Aubameyang, dont le nom est associé avec insistance à l’Arabie Saoudite depuis quelques mois. Interrogé à ce sujet par Le Figaro, le président de l’OM a vaguement répondu dans une interview publiée ce mercredi. « Je n’ai pas de boule de cristal (rires). Vous dire ce qu’il se passera début septembre… On est très content de ses performances cette saison. Son niveau d’engagement et de professionnalisme est grand. On aimerait continuer avec lui, c’est notre intention, mais il faut discuter. Il mérite beaucoup de respect » a lancé Pablo Longoria, qui ne sait pas encore si l’OM sera en mesure de conserver Pierre-Emerik Aubameyang la saison prochaine. De son côté, le joueur semble privilégier l’aspect sportif en restant à l’OM plutôt que de fuir vers l’Arabie Saoudite, où il pourrait gagner encore plus d’argent, à en croire les informations révélées mardi par Foot Mercato.