Hervé Renard entraîneur de l'OM, l'idée folle de Benatia ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'OM a remplacé Gennaro Gattuso par Jean-Louis Gasset, et ce dernier a réussi ses débuts en Europa League. Mais Pablo Longoria n'a signé qu'un contrat de quatre mois avec le coach français et l'avenir est probablement à un nouvel entraîneur.

L'équipe de France féminine s'est qualifiée pour la finale de la Ligue des nations en battant l'Allemagne, et la formation dirigée par Hervé Renard peut désormais rêver d'un premier titre, même s'il faudra battre l'équipe espagnole, championne du monde en titre. On le sait, l'entraîneur tricolore quittera son poste une fois que les Jeux Olympiques de Paris seront terminés et le technicien de 55 ans ne prendra pas sa retraite. Si Hervé Renard semble pencher vers une sélection nationale plus que pour un club, nul ne sait comment il peut réagir si une équipe comme l'Olympique de Marseille le contacte pour venir remplacer Jean-Louis Gasset la saison prochaine. Un scénario qui a été évoqué par un journaliste.

Renard après Gasset à l'OM ?

L’Olympique de Marseille annonce la signature de 𝗝𝗲𝗮𝗻-𝗟𝗼𝘂𝗶𝘀 𝗚𝗮𝘀𝘀𝗲𝘁 au poste d’entraîneur ✍️ 🔵 ⚪️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2024

Nabil Djellit, c'est de lui qu'il s'agit, estime que même si rien n'est fait concernant l'avenir d'Hervé Renard, sa venue à l'OM n'est pas un rêve impossible à réaliser. « Si Hervé Renard gagne la Ligue des Nations avec la France, il va y avoir une forme de reconnaissance, surtout qu’il a fait un choix fort sur le plan financier (Ndlr : il a quitté l’Arabie Saoudite où il avait un contrat). Pour des présidents de Ligue 1, c’est quelque chose qui peut leur parler. Je ne suis pas là pour faire de la spéculation, mais aujourd’hui à Marseille, on parle déjà de l’après-Gasset puisqu’il est là pour quatre mois. Il y a des noms qui sont cités, mais Hervé Renard pourrait très bien être cité. Je ne sais pas quel poids va avoir Mehdi Benatia dans l’avenir à l’OM, mais Benatia c’était le capitaine d’Hervé Renard avec l’équipe du Maroc. S’il a son mot à dire sur le futur entraîneur de l’Olympique de Marseille, il peut glisser le nom d’Hervé Renard. Cela peut paraître de la science-fiction… », a confié notre confrère sur le plateau de la chaîne L'Equipe.