Gennaro Gattuso et l'OM, le divorce est déjà acté ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré un beau parcours en Europa League, l’OM est totalement largué en championnat. Accroché par Strasbourg samedi soir, l’équipe de Gennaro Gattuso pointe à la 12e place du classement.

Battu par Lens juste avant la trêve internationale, l’Olympique de Marseille était attendu au tournant contre Strasbourg, une équipe largement à sa portée. Malgré la faiblesse de l’opposition en première mi-temps, l’équipe de Gennaro Gattuso s’est faite peur après le repos et a finalement concédé le match nul. Un point qui n’arrange pas du tout l’OM, scotché à la 12e place du classement avec une rencontre en retard à disputer contre Lyon le 6 décembre prochain. Dans le jeu, les joueurs de l’Olympique de Marseille sont en grande difficulté et l’impatience commence à gronder dans le camp des supporters face à de telles prestations.

🔵⚪ Gattuso 🇮🇹 sait déjà qu'il ne sera plus l'entraîneur de L'OM la saison prochaine ...#TeamOM 🔵⚪ 📸 Fred_Speich 👈 pic.twitter.com/gqwNqnBcjB — GP013 (@Gp_013) November 26, 2023

Après le match nul en Alsace, Gennaro Gattuso a sorti la sulfateuse, affirmant que son équipe avait été « nulle » et que la deuxième mi-temps livrée par les coéquipiers d’Iliman Ndiaye ressemblaient à un désastre. Gattuso, qui ne sera prolongé automatiquement qu’en cas de qualification en Ligue des Champions à la fin de la saison, peut déjà commencer à préparer ses cartons tant cet objectif semble impossible à atteindre. Selon le compte insider GP013, suivi par près de 10.000 followers sur les réseaux sociaux, Gattuso « sait déjà qu’il ne sera plus l’entraîneur de l’OM la saison prochaine ». Sur l’antenne de BFM Marseille, le journaliste Romain Canuti n’a pas été tendre avec l’ex-entraîneur de Naples et de l’AC Milan.

Des « décisions fortes » attendues à l’OM

« Gattuso est vraiment énervé, il dit ce qu’il pense et le constat qu’il fait est partagé par tous. Maintenant, ce que l’on attend d’un entraîneur, c’est qu’il trouve des solutions. S’il ne trouve pas les solutions, il a la possibilité de laisser les clés et de dire aux dirigeants qu’il part car il n’y arrive pas. Ce n’est pas ce que l’on souhaite, maintenant il y a peut-être des décisions fortes à prendre. Il y a des joueurs qu’il faut mettre sur le banc… Il faut prendre des décisions fortes, mettre des jeunes. On n’a peut-être pas onze joueurs pour composer une équipe type séduisante, il faut s’appuyer sur les six ou sept qui donnent satisfaction, les mettre dans les meilleures dispositions et combler avec des besogneux ou avec des très jeunes pour stimuler ceux qui sont totalement en perdition » a partagé le spécialiste du club phocéen. Les temps sont définitivement très durs pour les supporters olympiens et l’instabilité chronique au sein du club n’arrange pas et n’aide pas pour obtenir de meilleurs résultats.