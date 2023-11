Gattuso change de visage, ça va chauffer à l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a encore déçu en Ligue 1 le week-end passé sur la pelouse du RC Strasbourg. Gennaro Gattuso est apparu très en colère au coup de sifflet final et pas mal de raisons l'expliquent.

Gennaro Gattuso se retrouve sous pression à l'OM depuis quelques semaines. Il faut dire que les résultats n'y sont pas en Ligue 1 et que le retard pris pourrait ne jamais être comblé. Lors de la trêve internationale, l'entraineur italien a pourtant pris du temps pour travailler certaines choses avec son groupe. Il pensait voir ses joueurs en forme et efficaces face à Strasbourg. Mais c'est tout l'inverse qui s'est produit. En fin de rencontre, le champion du monde 2006 n'a pas pu cacher sa frustration et sa colère. Selon les informations de RMC, Gattuso s'est senti un peu abandonné par son groupe, qu'il voyait sur une bonne dynamique.

Gattuso l'a encore mauvaise

Le média français indique ces dernières heures que l'Italien est tombé de très haut après le match nul à Strasbourg. Car en privé, il se félicite de l’amélioration du niveau physique de ses troupes et rien de tout cela ne s'est vu en Alsace. RMC rajoute que Gattuso a dû hausser le ton, ayant eu la sensation d'avoir été assez patient avec ses joueurs. De quoi aller à l'encontre de son attitude plutôt posée et bienveillante lors de son arrivée, alors qu'il voulait avant tout apaiser la situation déjà tendue autour du club. L'ancien de l'AC Milan est décrit comme préoccupé « des prestations beaucoup trop irrégulières de son OM ». A noter que l'inquiétude de Gattuso est aussi partagée par Pablo Longoria. Le président phocéen avait d'ailleurs organisé jeudi dernier une réunion pour inviter les joueurs à se reprendre et repartir sur de nouvelles bases. Les trois prochains matchs, qui auront lieu au Stade Vélodrome, seront scrutés avec attention par les fans et observateurs proches de l'OM et pourraient encore plus fragiliser la place de Gattuso en cas d'accrocs.