Gattuso baisse les bras, alerte rouge à l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Gennaro Gattuso n’a pas épargné ses joueurs après le piteux match nul de l’OM sur la pelouse de Strasbourg samedi soir (1-1).

Depuis sa prise de fonctions, Gennaro Gattuso s’est montré très protecteur envers les joueurs de l’Olympique de Marseille face à la presse. Mais samedi soir, l’entraîneur italien a craqué. Sidéré par la deuxième période chaotique de son équipe à Strasbourg, l’ancien capitaine de l’AC Milan a sorti la sulfateuse. « On n'a pas gagné un duel. J'ai du mal en tant qu'entraîneur à comprendre. On n'a vraiment pas joué. L'équipe a été nulle. Le match a été pénible en première mi-temps mais la seconde a été pire » a pesté Gennaro Gattuso, très inquiet par la prestation de son équipe face à Strasbourg alors que se profilent deux matchs importants contre l’Ajax Amsterdam en Europa League et face à Rennes en championnat.

Des matchs que l’entraîneur de l’OM aborde avec peu d’optimisme selon. Les informations de La Provence, qui évoque un coach qui n’y croit déjà plus, quelques semaines seulement après son arrivée sur le banc pour succéder à Marcelino. « Malgré des premiers matchs convaincants sur le plan du jeu, il s'est rapidement rendu compte des faiblesses et des failles de son équipe, au point de devoir changer son système tactique » écrit le quotidien provençal dans son édition du jour avant de poursuivre au sujet de l’entraîneur de l’OM.

Gattuso déjà prêt à tout abandonner à l'OM ?

« Il ne mesurait certainement pas l'ampleur de la tâche lorsqu'il a accepté ce poste. Son discours ne semble pas trouver d'écho dans l'esprit de ses joueurs, et sa grinta légendaire n'est pas contagieuse auprès d'un effectif en manque de caractère. Après la nouvelle contre-performance de ce week-end, le coach italien espère un sursaut d'orgueil de ses joueurs dès jeudi, mais n'a plus vraiment l'air d'y croire » peut-on lire. Des informations extrêmement inquiétantes alors que Gennaro Gattuso n'est en poste que depuis le 27 septembre, soit deux mois jour pour jour. Les supporters de l’OM peuvent s’inquiéter et redoutent d’ores et déjà un nouveau changement de coach qui ne ferait qu’augmenter l’instabilité chronique au sein du club olympien.