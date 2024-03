Galtier et Fonseca déjà en finale pour le banc de l’OM ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Avec cinq victoires en cinq matchs, Jean-Louis Gasset a réussi des débuts de rêve à l’OM. Mais ni l’entraîneur de 70 ans ni le club phocéen n’envisagent pour l’instant de poursuivre leur collaboration au-delà du mois de juin.

Traumatisés par les dernières semaines de l’ère Gennaro Gattuso, les supporters et les joueurs de l’Olympique de Marseille ont retrouvé le sourire depuis la prise de fonctions de Jean-Louis Gasset. L’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire a réussi à relancer une équipe en crise de confiance et a enchainé cinq victoires pour ses cinq premiers matchs sur le banc phocéen. Des débuts de rêve qui font de l’OM une équipe en ballotage très favorable pour se qualifier en quart de finale de l’Europa League et qui est revenue à trois points de la quatrième place en Ligue 1.

OM : Dugarry vire Gasset, il a trouvé son remplaçant https://t.co/JEKu541vtu — Foot01.com (@Foot01_com) March 12, 2024

Cette idylle pourrait provoquer une certaine enflammade chez les dirigeants ainsi que chez Jean-Louis Gasset. Mais tout le monde reste sur la ligne de l’opération commando de 100 jours pour l’ex-adjoint de Laurent Blanc. Selon les informations de L’Equipe, ni l’état-major de l’OM ni Jean-Louis Gasset et son staff envisagent pour l’instant de poursuivre leur collaboration au-delà de la saison en cours. Le quotidien national indique d’ailleurs que Pablo Longoria planche déjà, en compagnie de Mehdi Benatia et de Stéphane Tessier, sur l’identité de l’entraîneur pour la saison 2024-2025.

L'OM vise toujours Galtier et Fonseca

Deux noms sortent du chapeau et reviennent avec insistance, ceux de Christophe Galtier, actuellement en poste au Qatar et de Paulo Fonseca, l’entraîneur de Lille. Les deux techniciens plaisent énormément aux décideurs marseillais et cela ne date pas d’hier puisque Christophe Galtier était ciblé pour l’après-Marcelino tandis que Paulo Fonseca était la priorité de Marseille, quelques jours avant la nomination de Marcelino. L’Equipe ajoute que pour convaincre l’un des deux coachs de venir à l’OM, la qualification en Ligue des Champions serait en plus. Avec Jean-Louis Gasset aux commandes, rien ne semble impossible et cet objectif va désormais guider les Marseillais jusqu’à la fin de la saison, en attendant de savoir qui sera leur futur entraîneur.