Frank McCourt règle la vente de l'OM en 3 phrases

Par Guillaume Conte

L'OM n'est pas à vendre, c'est la principale déclaration de Frank McCourt dans ses entretiens qui paraitront mercredi. Le boss du club phocéen a réaffirmé sa position, qui ne bouge d'un iota depuis 8 ans selon lui.

Comme promis, Frank McCourt a profité de son court et rare passage en France pour faire connaitre ses positions. S’il faudra attendre quelques heures pour avoir le contenu global de son projet pour l’OM, le Journal du Dimanche, l’un des médias convoqués par l’Américain pour s’épancher, a déjà publié les bonnes feuilles de cet entretien. Avec notamment le passage évident de l’avenir du club, alors que McCourt semble s’éloigner de l’OM au niveau des responsabilités et des engagements, sans compter sa présence qui devient désormais de plus en plus rare. Mais le propriétaire continue de remettre des sous quand il le faut, et maintient ses positions en ce qui concerne son actionnariat. Il en a même profité pour répondre à tous ceux qui annoncent une vente du club olympien dans les mois à venir.

La VenteOM, une question absurde pour McCourt

« La question de la vente de l’OM devient absurde. J’y réponds depuis 8 ans. Le club n’est pas à vendre. J’aime l’OM. Engagement total. Nous démarrons cet été un nouveau projet à long terme avec Pablo Longoria aux commandes », a résumé Frank McCourt, qui se veut limpide sur la question d’un éventuel rachat par l’Arabie Saoudite ou toute autre entité.

Cette confidence aura en tout cas le mérite de mettre les choses au clair en ce qui concerne la raison de la venue de McCourt à Marseille. C’est bien pour mettre en place un nouveau projet autour de Pablo Longoria, et pas pour dire adieu à la cité provençale, que le businessman de Boston est passé entre ces deux saisons. La suite de ses propos sera dévoilé ce mercredi, mais le discours du « boss » n’est pas celui d’un homme sur le point de tout lâcher, même si son détachement de l’OM est très net sur ces dernières années.