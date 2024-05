Franck Haise à l'OM, un énorme indice de plus

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La piste Franck Haise prend de l’ampleur à l’OM, confronté aux refus successifs de Paulo Fonseca puis de Sergio Conceiçao. Un nouvel indice laisser penser que l’entraîneur de Lens est en route pour Marseille.

Malgré un contrat jusqu’en 2027 avec le Racing Club de Lens, Franck Haise est aujourd’hui l’une des pistes les plus sérieuses de l’Olympique de Marseille pour son poste d’entraîneur. Des négociations ont été annoncées entre le club phocéen et un coach de Ligue 1 et tout laisse à croire qu’il s’agit de Franck Haise. Un nouvel indice confirme cette thèse puisque le directeur sportif lensois Frédéric Hébert a été débarqué par le club Sang et Or. Un coup dur en interne pour Franck Haise puisque les deux hommes étaient très proches.

Arrivé en octobre 2023, le successeur de Florent Ghisolfi prend déjà la porte et ce départ pourrait être celui qui va précipiter celui de l’entraîneur de 53 ans selon le journaliste Sacha Tavolieri. « Au RC Lens, l’homme qui protégeait Frédéric Hébert était Franck Haise. Le coach du club artésien n’est pas intervenu auprès de ses supérieurs (qui voulaient le voir partir) pour retenir Hébert. S’il ne l’a pas fait, c’est que Franck Haise n’a pas (plus?) les arguments et la force en interne pour le maintenir en poste. Un départ est donc sur la table… Et le club qui veut récupérer (en priorité mais pas uniquement) un entraîneur ayant l’expérience de la Ligue 1, c’est l’OM. Si on ajoute à ça que Mehdi Benatia a discuté avec Franck Haise en avril dernier… On peut confirmer que la piste Haise à Marseille est concrète » a publié sur son compte le journaliste.

Franck Haise à l'OM, une évidence ?

Selon lui, il ne fait aucun doute que le départ de Frédéric Hébert est un indice de plus qui tend à prouver que Franck Haise se rapproche de l’Olympique de Marseille. Une bonne nouvelle pour les supporters du club phocéen, qui apprécient dans leur majorité le profil du technicien artésien. Pour Lens en revanche, une grande reconstruction s’annonce en cas de départ de Franck Haise en plus de ceux en deux ans des deux derniers directeurs sportifs. D'autres pistes sont évoquées pour le banc de l'OM comme celle par exemple menant à Habib Beye, mais c'est bien le nom de Haise qui revient avec de plus en plus d'insistance.