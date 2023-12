Florian Thauvin supplie l'OM de le reprendre

Dans : OM.

L'OM connait quelques difficultés offensives depuis le début de saison. Il se dit que Florian Thauvin pourrait renforcer l'attaque phocéenne dès l'hiver prochain.

Gennaro Gattuso sait que la route sera encore longue avant de pouvoir totalement mettre en place ses idées de jeu à l'OM. L'Italien veut avant tout engranger le maximum de points en Ligue 1 afin de remonter au classement. Lors de la trêve hivernale, il aura ensuite le temps de faire le point et viser des profils précis, pouvant renforcer son effectif. Peut-être qu'il validera la piste menant à Florian Thauvin. En tout cas, dans une récente interview accordée à Canal+, l'ancien de l'OM avouait son rêve de revenir jouer à Marseille, l'endroit parfait pour lui. Une sortie qui a rapidement fait réagir. Et pour Laurent Paganelli, Florian Thauvin serait la recrue idéale et il ne serait pas étonnant de le voir revenir à Marseille dès cet hiver.

Thauvin, le joli coup de l'OM au mercato hivernal ?

Sur le plateau du Canal Football Club, le consultant a en effet livré son ressenti sur le sujet, se basant sur la tendance concernant le champion du monde. « Flo, je le connais. Je sais ce qu'il a vécu au Mexique. Marseille ? Il attend que ça ! Il peut signer à Marseille demain. Dans l'état où il est et comme il est, avec sa sensibilité, il n'y a que là, à mon avis, qu'il faut qu'il revienne », a notamment indiqué Laurent Paganelli, qui serait bien content de revoir Florian Thauvin comme joueur de l'OM, surtout que son expérience ne serait pas de trop dans une attaque qui peine à faire la différence. Cependant, son histoire avec les fans phocéens ne s'est pas forcément bien terminée et c'est sans doute cela qui peut bloquer un retour de l'actuel joueur de l'Udinese.