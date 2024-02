Faire pleurer l'OM, Marcelino adore

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

En huitièmes de finale de la Ligue Europa, l'OM va jouer Villarreal entraîné par...Marcelino. L'Espagnol va revenir sur la Canebière 6 mois après son départ quasi forcé par les ultras phocéens. Toutefois, il ne craint pas ce retour.

Si l'OM a retrouvé un peu de sérénité sous les ordres de Jean-Louis Gasset, les fantômes du passé ne vont pas tarder à réapparaître au stade Vélodrome. En effet, le tirage au sort de la Ligue Europa a offert aux Marseillais des retrouvailles avec Marcelino. L'Espagnol n'aura été sur le banc de l'OM que pendant deux mois avant de démissionner en septembre. Il a rejoint ensuite Villarreal en novembre dernier, le club espagnol étant devenu le prochain adversaire européen de l'OM ce vendredi. Le match s'annonce particulier pour Marcelino, surtout au vu des conditions de son départ.

Marcelino satisfait de jouer l'OM

Il n'avait fallu que 5 matchs de L1 pour que les ultras marseillais contestent l'entraîneur espagnol. Les résultats de l'OM mais surtout la philosophie de jeu de Marcelino les rendaient furieux. Dans le sillage de Rachid Zeroual, ils ont sollicité une entrevue avec Pablo Longoria et Marcelino. L'échange a été musclé et a convaincu Marcelino de partir sur le champ. « Je n'avais jamais rien vu de pareil de ma vie. Et je ne pense pas que je le reverrai un jour. Du moins, je l'espère. C'est une façon de faire qui est très loin de ce que devrait être la réalité en 2023 dans un pays civilisé », avait-il lâché quelques temps plus tard.

This is going to be great 🤩#UELdraw pic.twitter.com/qGsdmmXgqP — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 23, 2024

De quoi penser qu'il peut avoir une légère appréhension avant de revenir au Vélodrome. Les journalistes espagnols le pensaient et ils sont allés recueillir son impression à l'issue du tirage au sort. Marcelino était serein, pensant d'abord au bénéfice sportif de prendre l'OM plutôt que le Milan AC ou Benfica par exemple. « Un match là-bas est très intéressant. Comme nous, ils ne sont pas à leur meilleur niveau. Il y avait des adversaires plus compliqués (au tirage) », a t-il confié au média Onda Cero. A voir désormais quel accueil lui réserveront les supporters marseillais, le 7 mars prochain.