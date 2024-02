Emmanuel Macron dérangé par le bazar géant à l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Les problèmes actuels de l'OM ne laissent pas indifférent un certain Emmanuel Macron, qui est un fan avéré du club provençal. Jean-Michel Aulas a mis tout le monde dans la confidence après une discussion privée avec le Président de la République.

Récemment décoré comme commandeur de l’ordre du mérite pour ses services rendus à Lyon et au football français, Jean-Michel Aulas a été reçu par le Président de la République en personne pour cette distinction rendue également possible par sa longévité. Le président emblématique de l’OL, qui vient de passer la main de force après la vente de son club, était bien entouré avec des dirigeants prestigieux et des hauts responsables du football français à ses côtés. Mais il a quand même pu s’entretenir de l’actualité de la Ligue 1. Outre l’OL, qui a connu de gros soubresauts ces derniers temps mais semble enfin aller dans le bon sens, il a été question de l’OM. Un sujet abordé évidemment par Emmanuel Macron en personne, lui qui est un grand fan du club marseillais et qui s’inquiète de la situation compliquée que traverse la formation phocéenne.

L'OM inquiète Macron et le football français

𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐆𝐚𝐬𝐬𝐞𝐭 🧢



Fraîchement arrivé, notre nouveau coach a dirigé sa 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐬𝐞́𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝’𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 ce matin au Centre RLD ! 🛠️⚽️ pic.twitter.com/k1tzpTZ84y — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2024

« On a parlé des Olympiques. Lyonnais surtout. Mais aussi de l’OM effectivement car il est gêné, comme tous les amateurs de football, parce que c’est vrai que ce qui se passe à Marseille n’est pas bon signe pour le football français. Il est évidemment très informé de tout ce qui se passe, en particulier sur le plan sportif car c’est quelqu’un qui est très précis dans ses analyses », a livré Jean-Michel Aulas sur France 2. Un rappel qui doit certainement faire sourire JMA, qui voit bien que le vent tourne vite sur le football français, puisqu’il n’y a pas si longtemps, c’est l’OL qui était pointé du doigt pour sa dernière place et le danger de relégation en Ligue 2. Désormais, le club lyonnais est encore loin d’être sauvé mais va dans le bon sens, alors que l’OM plonge dangereusement avec aucun match gagné en Ligue 1 en 2024. Une situation qui inquiète jusqu’au plus haut niveau de l’état, même si le président Macron se soucie surtout des résultats, sans pour le moment interférer sur les célèbres rumeurs d’une vente du club à des intérêts saoudiens.