EL ‍: Les adversaires potentiels de l'OM en 8es de finale

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Victorieux face au Shakhtar Donetsk jeudi soir (3-1), l’OM a validé son ticket pour les 8es de finale de l’Europa League. Les Olympiens connaîtront leur adversaire vendredi midi.

Accroché par Donetsk au match aller, l’Olympique de Marseille s’est qualifié ce jeudi soir pour les huitièmes de finale de l’Europa League en gagnant 3-1 au Vélodrome grâce à des buts de Sarr, Aubameyang et Kondogbia. L’OM sera le seul club français qualifié puisque Rennes, Toulouse et Lens ont été éliminés plus tôt dans la soirée. Jean-Louis Gasset n’aura pas longtemps à attendre avant de connaître le futur adversaire de son équipe en 8es de finale dans deux semaines puisque le tirage au sort aura lieu ce vendredi à midi. Les adversaires potentiels de l’OM sont les suivants : Bayer Leverkusen (Allemagne), Liverpool, West Ham, Brighton (Angleterre), Atalanta Bergame (Italie), Villarreal (Espagne), Glasgow Rangers (Ecosse) et Slavia Prague (République Tchèque).