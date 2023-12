EL ‍: Aubameyang régale le Vélodrome et qualifie l’OM

Dans : OM.

Par Alexis Rose

5e journée de l’Europa League :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - Ajax Amsterdam : 4-3.

Buts : Aubameyang (9e sur penalty, 48e, 90e+3 sur penalty) et Mbemba (26e) pour l’OM ; Brobbey (10e, 30e) et Akpom (80e) pour l’Ajax.

Expulsion : Berghuis (63e) pour l’Ajax.

En difficulté en championnat, l’Olympique de Marseille poursuit son sans-faute en Europa League face l’Ajax Amsterdam (4-3) pour valider sa qualification pour la phase finale de la C3.

Invaincu en Europa League cette saison, le club phocéen disposait d’une première opportunité pour se qualifier face à l’Ajax ce jeudi soir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Marseille mettait toutes les chances de son côté en ouvrant rapidement le score par l'intermédiaire d’Aubameyang, qui transformait un penalty provoqué par Sarr (1-0 à la 9e). Un avantage de très courte durée, vu que l’Ajax égalisait dans la foulée avec Brobbey, qui trompait Pau Lopez à bout portant (1-1 à la 10e). Malgré ce petit coup de froid, l’OM repartait de l’avant et Mbemba redonnait l’avantage à son équipe en marquant de la tête sur un corner de Clauss (2-1 à la 26e). Sauf qu’à la demi-heure de jeu, Brobbey inscrivait un doublé en profitant pleinement des errements défensifs marseillais pour égaliser de nouveau (2-2 à la 30e).

Dès le retour des vestiaires, Marseille se donnait à fond pour repasser devant et Aubameyang faisait vibrer le Vélodrome en plantant un ciseau acrobatique de grande classe après un ballon piqué d’Harit (3-2 à la 47e). Un nouveau but qui donnait de l’air aux Olympiens, surtout que l’Ajax était réduit à 10 après l’expulsion de Berghuis, appuyée par la VAR, pour un violent tacle sur Correa (63e). Mais c’était sans compter sur la capacité de réaction d’Amsterdam, qui revenait au score une troisième fois avec l’entrant Akpom, qui trompait Pau Lopez de la tête au second poteau (3-3 à la 80e). Un simple contretemps puisque dans le temps additionnel, le gardien de l’Ajax Ramaj faisait une énorme bourde et offrait un penalty à l’OM, qu’Aubameyang transformait pour s’offrir un triplé victorieux (4-3 à la 93e).

90+6' | #OMAJA 4️⃣-3️⃣



L’OM 𝘀’𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝗲 au terme d’un match à rebondissements grâce à un triplé d’@Auba et un but de @mbemba22 ⚽️



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 30, 2023

Grâce à ce nouveau succès européen (4-3), l’OM reprend la première place de sa poule et s’assure déjà une qualification pour la phase finale de l'Europa League. Assuré de terminer au pire à la deuxième place du Groupe B, l'équipe de Gennaro Gattuso disputera son ticket pour les huitièmes de finale du côté de Brighton, deuxième avec un point de retard, à la mi-décembre.