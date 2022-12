Cristiano Ronaldo à l'OM, il veut aider Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que le club d'Al Nassr semble avoir fait une offre colossale pour recruter Cristiano Ronaldo, du côté de l'OM on veut encore s'offrir un peu de rêve. Et pour cela tout est bon.

Cela a été un rêve fou au mercato d’été, au moment où la tension était à son comble entre Cristiano Ronaldo et Manchester United, la star portugaise pourrait rejoindre l’Olympique de Marseille. Même si Pablo Longoria a plusieurs fois démenti ce scénario totalement fou, prenant le contrepied de Basile Boli, pourtant ambassadeur de l’OM, le fait que CR7 soit désormais totalement libre n’a pas éteint les dernières braises. Viré par les Red Devils après une interview surréaliste dans un média anglais, et mis sur le banc du Portugal pendant le Mondial, Cristiano Ronaldo se maintient en forme dans les installations du Real Madrid avant de faire son choix. Bien évidemment, l’Olympique de Marseille ne peut pas s’aligner sur les 200 millions d’euros par saison proposés par un club saoudien, mais l’OM a des atouts dont Rolando, ancien joueur marseillais et international portugais, pense qu’ils peuvent plaire à CR7.

Cristiano Ronaldo et Marseille, ça serait la fête

Victory is a State of Mind. A long tradition of crafting trunks photographed by @annieleibovitz for @LouisVuitton pic.twitter.com/0TsieZP40P — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 19, 2022

S’exprimant sur RMC, le défenseur central de 37 ans, passé à l’Olympique de Marseille entre 2015 et 2019, rêve lui aussi de voir la star portugaise sous le maillot phocéen. « J’aimerais bien que Cristiano Ronaldo rejoigne l’OM, ça serait une raison de plus pour aller au Vélodrome. On ne va pas se mentir, Ronaldo reste Ronaldo. S’il venait dans une équipe comme l’OM en France, il mettrait au moins une dizaine de buts. Je suis sûr qu’il aiderait bien le club. Est-ce que je lui conseillerais ? Bien sûr, je conseillerais à tous les joueurs d’aller à l’OM. Mais je lui dirais aussi de bien se préparer, parce que ce n’est pas un endroit facile. Il faut apprendre la vie marseillaise, à vivre à fond. L’OM à Marseille, ce n’est pas que pendant les matchs, c’est 24 heures sur 24. Mais c’est un endroit magique, et différent », explique Rolando. De là à convaincre Cristiano Ronaldo de s’offrir une dernière danse à l’Olympique de Marseille, il n'y a qu'un pas que l'ancien défenseur de l'OM ne veut pas franchir, même si rêver c'est gratuit.